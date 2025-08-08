WTT冠軍賽》王翊澤首度客串場邊指導 高承睿今年冠軍賽首勝獻給父親

高承睿今年冠軍賽首勝到手，要把勝利獻給父親。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕「柚子同學」高承睿今天在WTT橫濱冠軍賽男單首輪，以3:1擊退世界排名第8的斯洛維尼亞名將約基奇，終於拿到今年在冠軍賽的第1勝，今天適逢父親節，他也要把這場得之不易的勝利獻給一路支持他打球的父親。

高承睿表示，他今年和約基奇交手兩次，第一次是在德甲聯賽，局數0:2落後，第3局8:10對手聽牌下，最後3:2逆轉勝，澳門世界盃則以1:3輸球，兩次都很難打，「也因為自己偏下風，所以今天心態比較好，就是全力去拚他，加上賽前布置的戰術也都奏效。」

高承睿的教練朱硯匯因為留在台灣辦理赴瑞典參加大滿貫賽的簽證，這次橫濱站未能隨行，今天也由林昀儒的教練王翊澤臨時客串擔任場邊指導，小高說，「很感謝翊澤教練願意幫我坐場邊，我們在今年世錦賽雙打就配合過，默契還不錯。」

王翊澤在擔任林昀儒場邊教練時以慷慨激昂的「喊聲」聞名，但今天明顯內斂許多，他說，「承睿自己會喊，我就不用太激動啦!」他也盛讚高承睿今天表現出色，「他今天打的非常好，賽前我還打電話給朱教練，向他詢問戰術還有該注意的事項，從結果來看是很成功的。」

高承睿今年前兩站冠軍賽都在首輪出局，三月重慶站1:3不敵世界球王林詩棟，四月仁川站則以2:3敗給地主球星張禹珍，到了八月首勝終於開胡，對他來說，不但擺脫萊茵魯爾世大運的低潮，也是最棒的父親節禮物。

