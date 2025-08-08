晴時多雲

籃球 NBA

NBA》自曝曾被嘴綠嗆且哥哥還在場 小柯瑞：有點尷尬

2025/08/08 17:00

小柯瑞（左）、柯瑞（中）、D.格林（右）。（資料照，美聯社）小柯瑞（左）、柯瑞（中）、D.格林（右）。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕近期不少傳聞指出，小柯瑞（Seth Curry）有機會加盟勇士，和哥哥柯瑞（Stephen Curry）效力同一支球隊。日前他在播客節目受訪時，分享自己被D.格林（Draymond Green）在場上噴垃圾話的情況，他坦言，場面是有點尷尬，但他並未往心裡去，他直言兩人其實是好兄弟，雖然生涯效力過許多不同球隊，但他也對自己能在NBA生存感到驕傲。

小柯瑞在2013年選秀落選，他之後加入灰熊、騎士、太陽、國王、籃網、獨行俠等隊，成為浪人球員。他在受訪時分享過去在場上遭格林噴垃圾話的情況，「那時候他對我說，你講什麼，你就是個浪人球員，聯盟每個球隊你都待過。當時Steph也在，這有點尷尬，但其實對我來說，這就是一種榮譽，有多少人在聯盟可能只效力過兩支球隊，然後就離開了。」

小柯瑞表示，他和格林其實是好兄弟，所以自己被嗆也會回嘴，但他不認為效力過多支球隊是壞事，至少他可以在聯盟長時間待著。近期也有報導指出，小柯瑞有機會加盟勇士，只是目前沒有新的進度。

