中職》Fubon Angels mini 12日全員到齊 新莊球場試辦右外野應援

Fubon Angels，2025年練習生「Fubon Angels mini」將在8月12日於新莊棒球場首度公開亮相。（富邦悍將提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者徐正揚／綜合報導〕富邦育樂旗下富邦悍將與富邦勇士專屬啦啦隊 Fubon Angels，2025年練習生「Fubon Angels mini」將在8月12日於新莊棒球場首度公開亮相，富邦悍將也宣布，從該日起於新莊棒球場試辦右外野應援，下半季平日賽事的「1、2、7、8、9 局」在新莊右外野看台，將有Fubon Angels 成員和Fubon Angels mini共同應援。

2025 Fubon Angels mini徵選共有 10位成員入選，分別為小芊、貝兒、Laynee、呱呱、艾曼達、陳愉、妮塔、許芸、珈嘉和茉綝，名單公布後引起粉絲們不少討論，成員們也於日前悍將主場比賽時進場觀摩學姊們的應援行程，賽前更於場外舞台和家人們互動，下半場mini們更前往右外野在未來即將登上的新舞台應援，也在外野見證悍將的逆轉與張奕的初次燈光秀。

Fubon Angels mini的正式亮相也進入倒數，12日新莊棒球場10位成員將全員到齊，於賽前和全場球迷自我介紹，小芊開心的表示：「經過將近2個月的培訓，我們終於要在新莊城堡跟家人們見面了，希望大家都能多多進場為悍將和mini們加油！」

富邦悍將本次試辦右外野看台安排女孩應援，12日比賽起悍將於新莊棒球場的平日賽事，第1、2、7、8、9局將安排1位正式Fubon Angels、搭配3位mini在右外野觀眾席G8區進行應援。另外在4至6局的進攻局數期間，也將有FA mini登上內野環形舞台。

