晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職》Fubon Angels mini 12日全員到齊 新莊球場試辦右外野應援

2025/08/08 17:32

Fubon Angels，2025年練習生「Fubon Angels mini」將在8月12日於新莊棒球場首度公開亮相。（富邦悍將提供）Fubon Angels，2025年練習生「Fubon Angels mini」將在8月12日於新莊棒球場首度公開亮相。（富邦悍將提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者徐正揚／綜合報導〕富邦育樂旗下富邦悍將與富邦勇士專屬啦啦隊 Fubon Angels，2025年練習生「Fubon Angels mini」將在8月12日於新莊棒球場首度公開亮相，富邦悍將也宣布，從該日起於新莊棒球場試辦右外野應援，下半季平日賽事的「1、2、7、8、9 局」在新莊右外野看台，將有Fubon Angels 成員和Fubon Angels mini共同應援。

2025 Fubon Angels mini徵選共有 10位成員入選，分別為小芊、貝兒、Laynee、呱呱、艾曼達、陳愉、妮塔、許芸、珈嘉和茉綝，名單公布後引起粉絲們不少討論，成員們也於日前悍將主場比賽時進場觀摩學姊們的應援行程，賽前更於場外舞台和家人們互動，下半場mini們更前往右外野在未來即將登上的新舞台應援，也在外野見證悍將的逆轉與張奕的初次燈光秀。

Fubon Angels mini的正式亮相也進入倒數，12日新莊棒球場10位成員將全員到齊，於賽前和全場球迷自我介紹，小芊開心的表示：「經過將近2個月的培訓，我們終於要在新莊城堡跟家人們見面了，希望大家都能多多進場為悍將和mini們加油！」

富邦悍將本次試辦右外野看台安排女孩應援，12日比賽起悍將於新莊棒球場的平日賽事，第1、2、7、8、9局將安排1位正式Fubon Angels、搭配3位mini在右外野觀眾席G8區進行應援。另外在4至6局的進攻局數期間，也將有FA mini登上內野環形舞台。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中