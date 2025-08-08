晴時多雲

中職》伙食風暴向全隊道歉 樂天日籍新領隊不排除組織內變更

2025/08/08 17:41

樂天桃猿領隊牧野幸輝回應食安風波。（記者陳志曲攝）樂天桃猿領隊牧野幸輝回應食安風波。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿近期二度爆發伙食風暴，球團領隊牧野幸輝今天到台北大巨蛋，賽前練習時先向全隊選手和教練團致歉，並在事件爆發後首度接受採訪，強調對於這件事造成選手、教練團和球迷擔心，感到很抱歉。

牧野幸輝今天賽前向全隊道歉，並強調報導說球隊不重視營養、身體強化，這些不是事實，「球隊最重視的就是運動選手攝取的營養和身體，球團也會持續協助提供選手好的食物。」

是否因預算問題導致食物選擇比較少？牧野幸輝強調，「沒有這回事，如果有需要，預算是可以調整的。」他表示，一般大家可能認為預算少，提供食物就不好，「當然我們是在有限的預算內，但要提供營養東西的想法沒有改變，如果不夠營養，我們當然會提升預算，這跟預算無關。」

牧野幸輝指出，市府有在調查業者，球團也有接到球員工會、聯盟要協助制度改善的想法，「公司內部會虛心檢討，配合調查和檢查，有必要的話，組織也會調整更換。」

樂天已決定即刻更換目前合作的業者，牧野幸輝指出，由於要以更嚴謹的方式選定，這段時間先叫餐給選手，且會跟業主討論，確認食物製作過程的食安、運送餐點的環境，以及最後送到員工餐廳等3層面，最後都會有檢查機制和確認。

