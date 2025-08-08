晴時多雲

體育 籃球 其它

亞洲盃》前役遭澳洲痛宰！南韓劉基相、李賢俊砍24分率隊擊敗卡達

2025/08/08 18:16

南韓劉基相（右）。（取自FIBA官網）南韓劉基相（右）。（取自FIBA官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕前役被澳洲痛宰的南韓，今天在亞洲盃小組賽第2戰面對卡達全力搶勝，劉基相、李賢俊都砍下24分，加上NCAA球員呂俊錫貢獻22分，終場以97：83擊退卡達，目前取得1勝1負，卡達則是吞下2連敗，瀕臨淘汰。

南韓在上屆亞洲盃拿下第6名也曾於2017年拿下銅牌，這次小組賽和衛冕軍澳洲、上屆亞軍黎巴嫩、卡達同為A組，被視為「死亡之組」。南韓小組賽首戰遭澳洲慘電，被對手轟進15顆三分球，以61：97落敗。

今天面對多名歸化球員坐鎮的卡達，南韓很快重整旗鼓，即便首節一度落後，但很快超車，他們在次節打出28：16攻勢擴大領先，長人呂俊錫上半場就包辦20分，加上李賢俊貢獻13分，半場打完南韓以53：38領先。

南韓在第3節延續火力，將領先擴大到20分，進攻點點開花，劉基相頻頻在外線開火，單節包辦15分，但卡達在末節展開反撲，追到個位數差距，最後關頭南韓成功穩住陣腳，順利搶下本屆亞洲盃首勝，目前1勝1負，晉級還有機會。倒是吞下2連敗、瀕臨淘汰的卡達，下一戰要面對澳洲，要取勝並不容易。

南韓今天3名球員得分突破20分，李賢俊進帳24分、7籃板，劉基相拿下24分，呂俊錫僅打了18分鐘，仍進帳22分、6籃板；卡達方面，古德溫（Brandon Datrelle Goodwin）進帳19分全隊最高。

