中職》高宇杰再先發2場 就追平聯盟近13年捕手連續先發最長場次

高宇杰。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟今天在洲際迎戰富邦悍將，先發捕手仍是高宇杰，若明、後天他都先發，將追平中職近13年來捕手連續先發最長場次，總教練平野惠一表示，今年希望藉由更多出賽，讓高宇杰證明自己的能力，目標是成為台灣最好的捕手。

高宇杰去年出賽109場，不僅是生涯首次單季出賽破百，還打破中職捕手單季最多出賽紀錄，目前連續先發蹲捕31場，大幅超越他2023年9月的連續19場，再2場就追平蔣少宏於2023年8月至10月的連續33場，並列自2012年兄弟象陳智弘連續37場後的最長成績。

平野指出，高宇杰去年才正式成為主戰捕手，但還不是完成品，還有很大的成長空間，這兩年已經證明，他不但可以負荷整個球季，而且可穩定出賽，王威晨也曾與教練團討論，希望高宇杰未來能接下隊長一職，他期待高宇杰能成為扛下這份責任的角色，藉由更多出賽提高各界對他的評價。

截至今天賽前，高宇杰出賽74場、先發73場、蹲捕636.2局，都是中職本季捕手最多，平野表示，高宇杰有這個實力，球隊也不會強迫他，教練團每天都會與他討論，只要他反映疲累、狀況不好，就馬上讓他休息，「目前的情形是，他本人想要上，實力也是球隊捕手最好的。」

平野認為，去年中信拿到總冠軍，高宇杰雖是主戰捕手，卻沒辦法進入國家隊，代表仍有不足之處，本人應該也很不甘心，球隊希望他能成為中職最強的捕手，進而挑戰目前台灣最好的捕手，「他有這個決心，我們也會幫助他達成這個目標。」

