晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》高宇杰再先發2場 就追平聯盟近13年捕手連續先發最長場次

2025/08/08 19:14

高宇杰。（記者廖耀東攝）高宇杰。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟今天在洲際迎戰富邦悍將，先發捕手仍是高宇杰，若明、後天他都先發，將追平中職近13年來捕手連續先發最長場次，總教練平野惠一表示，今年希望藉由更多出賽，讓高宇杰證明自己的能力，目標是成為台灣最好的捕手。

高宇杰去年出賽109場，不僅是生涯首次單季出賽破百，還打破中職捕手單季最多出賽紀錄，目前連續先發蹲捕31場，大幅超越他2023年9月的連續19場，再2場就追平蔣少宏於2023年8月至10月的連續33場，並列自2012年兄弟象陳智弘連續37場後的最長成績。

平野指出，高宇杰去年才正式成為主戰捕手，但還不是完成品，還有很大的成長空間，這兩年已經證明，他不但可以負荷整個球季，而且可穩定出賽，王威晨也曾與教練團討論，希望高宇杰未來能接下隊長一職，他期待高宇杰能成為扛下這份責任的角色，藉由更多出賽提高各界對他的評價。

截至今天賽前，高宇杰出賽74場、先發73場、蹲捕636.2局，都是中職本季捕手最多，平野表示，高宇杰有這個實力，球隊也不會強迫他，教練團每天都會與他討論，只要他反映疲累、狀況不好，就馬上讓他休息，「目前的情形是，他本人想要上，實力也是球隊捕手最好的。」

平野認為，去年中信拿到總冠軍，高宇杰雖是主戰捕手，卻沒辦法進入國家隊，代表仍有不足之處，本人應該也很不甘心，球隊希望他能成為中職最強的捕手，進而挑戰目前台灣最好的捕手，「他有這個決心，我們也會幫助他達成這個目標。」

高宇杰。（記者廖耀東攝）高宇杰。（記者廖耀東攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中