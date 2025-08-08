中職》平野惠一看好陳統恩 與高宇杰競爭主戰捕手

兄弟捕手陳統恩。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕高宇杰自6月12日起連續31場擔任先發捕手，期間幾乎場場蹲好蹲滿，二號捕手陳統恩只分攤蹲捕4局，中信兄弟總教練平野惠一表示，很高興高宇杰這兩年證明自己能扛主戰捕手，也希望球隊內部能有二號捕手與他競爭，現階段的人選是陳統恩。

截至今天賽前，高宇杰出賽30場都是先發，守備局數266局，期間唯一有出賽記錄的二號捕手是陳統恩，出賽2場、守備局數4局，平野表示，有絕對的主戰捕手，對球隊的幫助很大，不但能帶給球隊很大的安心感，球隊也才有空間栽培二、三號捕手。

平野指出，每隊在二號捕手的做法不同，大多是因為搭配不同投手安排輪休，因為林吳晉瑋6月右手鉤狀骨骨折開刀，高宇杰的責任本就會更加吃重，球隊除了會幫助他，也希望其他捕手能與他競爭，「其他捕手要更努力，要展現企圖心，讓教練覺得你比小高更好。」

平野認為，林吳晉瑋預計要休養3個月，目前二號捕手是陳統恩，也考慮過徐博瑋、陳九登，陳統恩最近也展現企圖，不但每天都提早來球場練習，還主動找捕手教練指導，「小高也是從二號捕手上來的，目前統恩的狀態也不錯，我們會找時間讓他上場。」

高宇杰。（記者廖耀東攝）

