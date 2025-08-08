晴時多雲

體育 棒球 韓職

韓職》上季MVP強打金倒永今年三度受傷 起亞虎決定提前關機休養

2025/08/08 20:57

起亞虎強打金倒永。（資料照，記者陳逸寬攝）起亞虎強打金倒永。（資料照，記者陳逸寬攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓職起亞虎強打金倒永昨天在比賽中守備時不慎受傷提前退場，起亞虎隊表示，經過核磁共振（MRI）檢查後，金倒永的左大腿後肌損傷，這是他今年第三度出現大腿後肌傷勢，也讓起亞虎球團宣布，金倒永本季提前關機，將缺席剩餘的例行賽。

起亞虎昨天與樂天巨人之戰，金倒永在比賽中處理一顆滾地球時發生失誤，未能順利接球，這時金倒永的腳步一拐一拐、出現不適狀況，最後他與教練交談後，決定提前退場。

《韓聯社》報導，起亞虎隊表示，金倒永經MRI檢查，傷勢為左大腿後肌損傷，而且受傷處腫脹，因此將在2至3週後重新評估傷勢的完整程度。起亞虎一名隊內人士提到，「考慮到他的肌肉損傷，近期內復出的可能性相當低，為了謹慎起見，我們決定讓金倒永在本季剩餘賽程缺陣恢復。」

金倒永在今年3月22日的韓職開幕戰因左大腿後肌受傷，直到4月25日才歸隊。接著金倒永在5月28日右腿受傷，直到8月5日才歸隊。未料金倒永又出現左大腿後肌受傷，起亞虎球隊相關人士指出，金倒永這次的傷勢與3月份受傷的左大腿後肌部位並不相同。

現年21歲的金倒永去年交出38轟、109分打點，打擊率3成47，整體攻擊指數（OPS）為1.067，跑出40盜，勇奪韓職連度MVP。金倒永也是去年世界棒球12強賽南韓隊國手。

