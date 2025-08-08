晴時多雲

體育 競技運動 其它

世運武術》劉菖閔南拳南棍全能摘銅 台灣代表團首面獎牌出爐

2025/08/08 19:48

劉菖閔。（中華奧會提供）劉菖閔。（中華奧會提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣武術好手劉菖閔今在成都世運會男子南拳南棍全能登場，他在上午南拳項目繳出9.740分的高分，暫居第一，晚間的南棍則拿下9.690分，最後以總分19.430分，摘下銅牌，也是台灣代表團本屆首面獎牌。

南拳南棍全能項目以南拳和南棍兩個項目成績相加，決定獎牌得主。曾在杭州亞運拿下第6名的劉菖閔，今上午的南拳項目表現出色，動作乾淨俐落也讓他獲得裁判青睞，獲得9.740分，暫居第1名，今晚的南棍項目再出擊，盼能朝頒獎台邁進。

晚間南棍項目，劉菖閔率先上陣，他的表現穩定也沒有太多明顯瑕疵，最終獲得9.690分，連同上午的南拳9.740分，兩項加總19.430分，暫居第1。

不過，後面上陣的伊朗選手發揮更出色，南棍獲得9.756分高分，並以加總19.466分，把劉菖閔擠到第2名，倒數第2位的汶萊好手在南棍獲得9.740分，加上南拳的分數後，以總分19.456分超越劉菖閔，衝上第2，最終劉菖閔以銅牌作收。

劉菖閔。（中華奧會提供）劉菖閔。（中華奧會提供）

劉菖閔。（中華奧會提供）劉菖閔。（中華奧會提供）

劉菖閔。（中華奧會提供）劉菖閔。（中華奧會提供）

