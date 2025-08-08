晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》樂天隊史最老全壘打大逆轉味全 下半季借金歸零！

2025/08/08 21:08

樂天桃猿林智平上場代打，敲出三分全壘打追平比分。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林智平上場代打，敲出三分全壘打追平比分。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍陳子豪2支擊到牆上的雙長打，助隊領先前6局，卻不如樂天桃猿在7、8局的2發全壘打大逆轉，包括林智平隊史最老的代打追平3分彈，終場樂天以4：3擊敗味全，狂掃3連勝，將下半季的借金（敗多於勝場數）歸零，勝率重返五成。

曾仁和相隔2個多月先發，前3局無失分。4局上，味全朱育賢敲安並盜上二壘，陳子豪夯出擊在牆上的二壘安打，送回先馳得點的1分，劉基鴻補刀適時安打，龍隊單局進帳2分。

龍隊在6局上攻勢再起，陳子豪1出局又敲出擊在牆上的二壘安打，再靠劉基鴻的適時安打送回1分。曾仁和僅投5.1局被敲8支安打，失掉3分。

味全先發投手艾璞樂展現強大壓制力，合計6局僅被敲2支，7局下續投卻出事，林泓育安打串聯梁家榮的四壞，林智平代打宋嘉翔，一棒夯出左外野方向的全壘打，這是他本季第2轟，一棒將戰局追成3：3平手，轟掉艾璞樂的勝投。

林智平是史上第5老夯出代打全壘打的選手，僅次於高國慶、林智勝、潘武雄、王勝偉。而高國慶在2020年7月24日夯出代打全壘打，以41歲292天寫下聯盟最老。

8局下，樂天砲手持續發威，林政華砲轟林子昱，夯出右外野方向的超前陽春砲，本季第8轟率隊致勝。

今樂天和味全之戰在大巨蛋沒有開放外野，合計有10156人進場，雖然沒有失守1萬大關，但仍是史上週五第2低，僅次於獅隊在4月11日9210人的大巨蛋史上唯一未破萬人紀錄。

樂天桃猿林政華敲出陽春全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林政華敲出陽春全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）

