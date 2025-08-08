亞洲盃》「日本柯瑞」富永啓生拿22分卻犯滿畢業 不敵伊朗吞首敗

日本不敵伊朗。（取自FIBA官網）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025亞洲盃男籃小組賽B組賽事，「日本柯瑞」富永啓生全場拿到22分，卻在第四節提前犯滿畢業。伊朗靠20歲新星阿米尼（Mohammad Amini）獨拿全場最高的24分，讓日本以70比78輸球，吞下小組賽首敗。

首節日本進攻端當機，前8分鐘只拿到8分，富永啓生這時跳出連拿6分，助日本首節打完以13比16落後，雙方此戰互咬比分，前三節打完仍戰成58平。

請繼續往下閱讀...

進入決勝節，日本隊靠著馬場雄大的超前三分彈，在剩下5分23秒時取得68比65領先，但日本隊進攻端再度當機，剩下5分多鐘只再拿5分，富永啓生在末節剩下2分19秒時犯滿畢業。而伊朗靠瓦赫迪（Sina Vahedi）、謝赫（Mobin Sheikhi）各投進關鍵三分，奠定勝基。

富永啓生。（取自FIBA官網）

日本隊有3人得分上雙，富永啓生砍進5顆三分、整場22分，歸化洋將霍金森（Josh Hawkinson）20分17籃板，馬場雄大11分。前一場面對黎巴嫩拿17分的吉井裕鷹，此戰僅上場8分25秒，沒有得分進帳；伊朗以阿米尼24分8籃板最佳，瓦赫迪貢獻22分5籃板。

日本在這次亞洲盃與伊朗、敘利亞、關島同組，目前伊朗2戰全勝，有望以分組第一晉級8強。日本目前以1勝1敗居次，下一戰要碰上關島。

伊朗小組賽2連勝。（取自FIBA官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法