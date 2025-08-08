晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》果然是得點圈之鬼！ 吳念庭一棒擊沉「流浪獅」

2025/08/08 21:55

吳念庭。（台鋼雄鷹提供）吳念庭。（台鋼雄鷹提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者羅志朋／綜合報導〕由於台南球場內野看台屋頂受風災影響整修中，今天統一獅借用澄清湖球場作主場，續當「流浪獅」，台鋼雄鷹「反主為客」，獅隊領先大半場，7局下台鋼絕地大反攻一舉攻下4分，靠「得點圈之鬼」吳念庭關鍵一擊打下勝利打點，最終台鋼就以4：3擊敗獅隊，賞給獅隊4連敗。

此役獅隊原定先發投手為暫居聯盟防禦率王的洋投飛力獅，但他因感冒臨陣換將，由胡智爲緊急頂替先發，胡智爲開局連續讓台鋼前兩棒王博玄、曾子祐敲安上壘，隨即穩住陣腳抓下3個出局數，第2到4局投球只被敲1安，未再被對手攻佔得點圈，先發4局被敲3安飆3K，沒有出現保送無失分，表現相當亮眼。

3局下獅隊靠陳重羽、林泓弦敲安攻佔得點圈，邱智呈擊出二壘安打先馳得點，台鋼先發投手吉田一將暴投再添1分，5局下陳聖平、林泓弦、林佳緯先後敲安再添1分，獅隊取得3：0領先。

胡智爲退場後，由李軍接手中繼，6局上兩出局二壘有人，李軍投球直接砸到魔鷹的右手背形成觸身球，魔鷹提前傷退由紀慶然代跑，同時李軍也退場，鍾允華登板救火三振顏郁軒化解失分危機，李軍投1.2局被敲1安無失分。

7局上台鋼絕地大反攻，王柏融敲二壘安打，張肇元選到保送，曾昱磬推成左外野方向不營養飛球，結果落地形成二壘安打帶有1分打點，一出局後王博玄和曾子祐獲保送擠回1分，「得點圈之鬼」吳念庭此時發威，敲出2分打點安打幫助台鋼反超前。本季吳念庭得點圈有人60打數掃出26安，打下28分打點，打擊率高達4成33。

台鋼先發投手吉田一將投6局被敲7安失3分，靠隊友反攻和牛棚守成拿下勝投，林詩翔後援1局無失分，拿下傲視全聯盟的第19次救援成功。

