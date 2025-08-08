中職》外野沒開助攻驚天追平轟？林智平大巨蛋首轟好獨特（影音）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿今克服前6局落後3分的逆境，7局林智平代打夯出追平3分彈，8局林政華致勝轟，「平政連線」率隊以4：3擊敗味全龍，狂掃3連勝。

味全先發投手艾璞樂前6局僅被敲2支一壘安打，7局下續投卻出事，林泓育安打串聯梁家榮四壞，林智平代打宋嘉翔，一棒夯出左外野方向的本季第2轟，一棒將戰局追成3：3平手，轟掉艾璞樂的勝投。

樂天總教練古久保健二指出，艾璞樂的投球相當穩定，比賽前段很少有得分機會，當下就設定只要有跑者攻上得點圈，就要派上林智平代打，「那球打得非常漂亮，政華的致勝轟也是！」

樂天桃猿林智平代打開轟追平比分，獲選單場MVP，賽後與樂天女孩跳舞慶祝。（記者陳志曲攝）

林智平從5局就在場邊熱身，當林泓育敲安時，打擊教練就提醒要做準備，不僅再以40歲138天刷新隊史最老全壘打紀錄，亦是史上第5老的代打全壘打，僅次於高國慶、林智勝、潘武雄、王勝偉。

林智平表示，有設定一些位置，球擊出去時以為是接殺，「聽人家說，這邊很難敲全壘打，可能外野空調沒開才會過。」樂天今對味全沒開放外野，將客隊應援團安排到靠近外野的三壘，外野無空調讓林智平認為是過牆關鍵之一。

樂天桃猿林智平代打開轟追平比分。（記者陳志曲攝）

