中職》王威晨代打再見安助兄弟氣走悍將 平野惠一興奮到拉傷大腿

中信兄弟王威晨代打敲再見安打，總教練平野惠一衝上球場熊抱他。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟雖帶著1分落後進入9局下，戰況卻如總教練平野惠一「一定會發生什麼事」的預感，2出局後江坤宇先擊出關鍵二壘安打扳平比數，王威晨跟著代打建功擊出生涯第3支再見安打，中信以3：2逆轉氣走富邦悍將，平野賽後卻因太過興奮意外受傷。

中信9局下最後反撲，眼看2出局比賽就要結束，江坤宇、王威晨相繼建功，分別擊出追平二壘安打、再見安打，平野率先衝進場內擁抱王威晨，卻不慎拉到右大腿內側，當兩人倒地時為了保護選手，右手腕也輕微擦傷，他仍衷心感謝選手：「即使落後仍不放棄，真的非常重要。」

請繼續往下閱讀...

平野指出，比賽中一直非常苦惱，應該何時讓王威晨上場，很高興在最好的時間點讓他代打，他也不愧是隊長立刻建功，江坤宇前3次打擊沒表現並非狀況不好，只是揮棒時機被投手擾亂，但在眼看是最後1個打席的關鍵時刻，擊出這場最重要的1支安打，還從二壘衝回致勝分。

中信兄弟王威晨代打敲再見安打。（記者廖耀東攝）

中信兄弟王威晨代打敲再見安打。（記者廖耀東攝）

中信兄弟王威晨代打敲再見安打，江坤宇回本壘得分。（記者廖耀東攝）

中信兄弟江坤宇敲追平長打。（記者廖耀東攝）

中信兄弟江坤宇敲追平長打。（記者廖耀東攝）

富邦悍將投手張奕救援失敗。（記者廖耀東攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法