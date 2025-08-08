晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》在父親節打再見安打 王威晨：希望爸爸有看到

2025/08/08 22:32

中信兄弟王威晨代打敲再見安打。（記者廖耀東攝）中信兄弟王威晨代打敲再見安打。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟今天在9局下演出大逆轉，先靠江坤宇二壘安打扳平比數，王威晨接著代打建功，擊出生涯第3支再見安打，兩人聯手幫助中信以3：2逆轉氣走富邦悍將，因為今天適逢父親節，江坤宇把單場MVP獻給父親，王威晨也希望在天上的爸爸看到這支再見安打。

江坤宇指出，因為是9局下2出局，當下沒想太多，只想把球擊強，不想成為最後1個打者，很高興結果是好的，跑上二壘非常振奮，看到王威晨擊出的球穿出內野，就決定要全力衝本壘，因為平野跟大家感情很好，賽後衝進場擁抱王威晨是很正常的。

王威晨表示，如果沒有先發，通常會在第5局開始準備，9局下江坤宇打擊前，他突然有種「一定會輪到我」的感覺，低頭拿護具準備上場，走進打擊區前就設定好策略，把握好球去攻擊，感謝平野的信任，「教練換你上去打，就是希望有這種結果，選手就使做好準備，隨時讓教練用你。」

王威晨前次再見安打是今年4月5日，並靠那支安打達成生涯千安，今天是他第3次擊出再見安打，他笑說：「謝謝全隊的努力，有守住1分差，我是帶著全村的希望上去，運氣不錯，前次是達成千安，這次是在父親節，希望爸爸有看到，都是要這種的，很累欸！」

中信兄弟王威晨代打敲再見安打。（記者廖耀東攝）中信兄弟王威晨代打敲再見安打。（記者廖耀東攝）

中信兄弟王威晨代打敲再見安打。（記者廖耀東攝）中信兄弟王威晨代打敲再見安打。（記者廖耀東攝）

