體育 棒球 中職

中職》獅隊「星光女孩日」 妮妮、Joy舞蹈震撼澄清湖

2025/08/09 06:47

UniGirls妮妮。（統一獅提供）UniGirls妮妮。（統一獅提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕統一獅週五主場限定星光女孩日一推出即廣受好評，許多球迷踴躍進場支持自己喜歡的女孩。因下半季台南球場受風災影響需整修，女孩也因緣際會解鎖其他球場的表演舞台，7月底有趙娟週、包子在大巨蛋精彩演出，昨天在澄清湖球場，則安排妮妮和Joy。

首先在一壘登場的是妮妮，表演王心凌「愛你」，無論服裝或是舞蹈動作，讓球場充斥青春活力氛圍。妮妮表示，之前有球迷形容她和王心凌十分相似，恰巧能藉此機會致敬，「一個月前，我原本有兩首歌在選，之後覺得在UniGirls內應該只有我比較像王心凌，這也算是我的特色，最後在前一個禮拜確定要用『愛你』表演，馬上處理好服裝、剪輯歌曲。」

妮妮表示，相較台上表演時，在場邊等待時需要回想和複習動作時比較緊張，她也感謝球迷進場支持，希望今天的表演沒有辜負球迷的鼓勵。

三壘的Joy則是以韓國舞曲「Dr.Feel Good」，火辣的舞蹈，其中更包含許多地板動作，令球迷如癡如醉。Joy說：「這首其實是十幾年前的歌了，雖然可能比較少人知道，但我真的很喜歡這首，剛好能夠透過這次的表演，讓這首歌散播出去。」

Joy在衣服上也暗藏巧思，她表示，這次衣服有點像是女警的風格，原本的配飾是要全黑的，但她覺得全黑太暗沉，所以改成藍色上衣。她額外提及腳下將近10公分的高跟鞋，「因為鞋子很高，加上有很多地板動作，要十分注意身體重心的部分，這是我練習時一直在克服的，地板動作也讓膝蓋有些瘀青。」Joy表示，這幾天都有收到球迷的鼓勵和加油，甚至有球迷送禮表達支持，讓她非常感動。

UniGirls妮妮。（統一獅提供）UniGirls妮妮。（統一獅提供）

UniGirls成員Joy。（統一獅提供）UniGirls成員Joy。（統一獅提供）

UniGirls成員Joy。（統一獅提供）UniGirls成員Joy。（統一獅提供）

