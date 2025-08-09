晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》Live BP3局2K飆速156公里 佐佐木朗希下階段投復健賽

2025/08/09 07:20

佐佐木朗希。（資料照，法新社）佐佐木朗希。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希在5月中旬因右肩夾擠症候群進傷兵名單，今天進行傷後第3次的Live BP（實戰投打練習），模擬3局投球，最快球速達97英里（約156.1公里），復健進度順利，這次表現使他在朝著8月下旬復出的計畫上更進一步。

佐佐木朗希在今天的Live BP中主投3局用46球，面對9名打者被敲1支安打，投出2次三振和1次保送，最快球速達97英里。場邊有道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）與總裁佛里德曼（Andrew Friedman）等高層觀看。

對於佐佐木朗希的表現，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚，這對他來說是一場很好的Live BP，對他的速球很滿意，指叉球在某些時候也投得非常不錯，他完成了他該完成的事。羅伯斯日前受訪時表示，如果復健進度良好的話，將會讓佐佐木朗希在小聯盟進行復健賽。

佐佐木朗希本季出賽8場，累積1勝1敗、防禦率4.72，主投34.1局被打29支安打，包含6發全壘打，失18分，送出24次三振，另有22次保送、3次觸身球，WHIP為1.49，被打擊率為0.225。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中