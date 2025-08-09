MLB》Live BP3局2K飆速156公里 佐佐木朗希下階段投復健賽

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希在5月中旬因右肩夾擠症候群進傷兵名單，今天進行傷後第3次的Live BP（實戰投打練習），模擬3局投球，最快球速達97英里（約156.1公里），復健進度順利，這次表現使他在朝著8月下旬復出的計畫上更進一步。

佐佐木朗希在今天的Live BP中主投3局用46球，面對9名打者被敲1支安打，投出2次三振和1次保送，最快球速達97英里。場邊有道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）與總裁佛里德曼（Andrew Friedman）等高層觀看。

對於佐佐木朗希的表現，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚，這對他來說是一場很好的Live BP，對他的速球很滿意，指叉球在某些時候也投得非常不錯，他完成了他該完成的事。羅伯斯日前受訪時表示，如果復健進度良好的話，將會讓佐佐木朗希在小聯盟進行復健賽。

佐佐木朗希本季出賽8場，累積1勝1敗、防禦率4.72，主投34.1局被打29支安打，包含6發全壘打，失18分，送出24次三振，另有22次保送、3次觸身球，WHIP為1.49，被打擊率為0.225。

