晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基養了9年始終無法兌現天賦！25歲前大物培拉薩感性說再見

2025/08/09 07:53

培拉薩。（資料照）培拉薩。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基在交易大限前將前大物內野手培拉薩（Oswald Peraza）送往天使，換來18歲小聯盟外野手迪潘尼亞（Wilberson De Pena）與國際簽約額度。培拉薩也在個人Instagram上發文，向條紋軍說再見。

25歲的培拉薩早在2016年7月就以國際自由球員與洋基簽約，2022與2023年連續入選大聯盟官網與《棒球美國》百大新秀，他也在2022年9月1日迎來大聯盟初登場，10月4日敲出生涯首轟，第一年登上大聯盟出賽18場，打擊三圍.306/.404/.429、OPS+138，前途一片光明。

2023年4月，洋基再度將培拉薩升上大聯盟，然而他表現與前一年大相逕庭，出賽52場打擊率0.191、攻擊指數0.539，隔年起更受到傷勢影響只在大聯盟出賽4場。此時的培拉薩早已不再是令人期待的大物，已成為洋基替補內野手，本季培拉薩在洋基出賽71場，打擊三圍.152/.212/.241，OPS+26，最終遭交易。

培拉薩來到天使後已出賽3場，昨天他在IG發文，正式向洋基告別：「在這支球隊度過9年後，我只能說一句謝謝，感謝你們從第一天起就信任我、培養我，給我成長的機會，容許我犯錯與學習，讓我擁有許多一輩子都難以忘懷的時刻。」

「從簽約那一刻起，我就知道這不只是一支球隊，而是家庭。當我還是個滿懷夢想的年輕人時，你們為我敞開大門，給了我成廠所需的工具、紀律與信任。」培拉薩寫道，「但最重要的是我要感謝球迷，你們的熱情、要求與支持，不管是在每一場比賽、每一次守備、掌聲或批評中，督促我每天都全力以赴，讓我深刻感受穿著那件球衣的榮耀。」

「現在，是時候帶著謙遜、興奮與一如既往的熱情，踏上在安納罕的新篇章了。我會帶著這些回憶與課題，以及身穿洋基條紋戰袍的自豪繼續前進，紐約，謝謝你。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中