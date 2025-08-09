MLB》洋基養了9年始終無法兌現天賦！25歲前大物培拉薩感性說再見

培拉薩。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基在交易大限前將前大物內野手培拉薩（Oswald Peraza）送往天使，換來18歲小聯盟外野手迪潘尼亞（Wilberson De Pena）與國際簽約額度。培拉薩也在個人Instagram上發文，向條紋軍說再見。

25歲的培拉薩早在2016年7月就以國際自由球員與洋基簽約，2022與2023年連續入選大聯盟官網與《棒球美國》百大新秀，他也在2022年9月1日迎來大聯盟初登場，10月4日敲出生涯首轟，第一年登上大聯盟出賽18場，打擊三圍.306/.404/.429、OPS+138，前途一片光明。

2023年4月，洋基再度將培拉薩升上大聯盟，然而他表現與前一年大相逕庭，出賽52場打擊率0.191、攻擊指數0.539，隔年起更受到傷勢影響只在大聯盟出賽4場。此時的培拉薩早已不再是令人期待的大物，已成為洋基替補內野手，本季培拉薩在洋基出賽71場，打擊三圍.152/.212/.241，OPS+26，最終遭交易。

培拉薩來到天使後已出賽3場，昨天他在IG發文，正式向洋基告別：「在這支球隊度過9年後，我只能說一句謝謝，感謝你們從第一天起就信任我、培養我，給我成長的機會，容許我犯錯與學習，讓我擁有許多一輩子都難以忘懷的時刻。」

「從簽約那一刻起，我就知道這不只是一支球隊，而是家庭。當我還是個滿懷夢想的年輕人時，你們為我敞開大門，給了我成廠所需的工具、紀律與信任。」培拉薩寫道，「但最重要的是我要感謝球迷，你們的熱情、要求與支持，不管是在每一場比賽、每一次守備、掌聲或批評中，督促我每天都全力以赴，讓我深刻感受穿著那件球衣的榮耀。」

「現在，是時候帶著謙遜、興奮與一如既往的熱情，踏上在安納罕的新篇章了。我會帶著這些回憶與課題，以及身穿洋基條紋戰袍的自豪繼續前進，紐約，謝謝你。」

