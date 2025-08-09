晴時多雲

NBA》開幕戰戲碼曝光！ 詹皇對決柯瑞再現「勇湖大戰」

2025/08/09 08:22

詹姆斯與柯瑞。（資料照，法新社）詹姆斯與柯瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕2025-2026年NBA賽季將在台灣時間10月22日點燃戰火，據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，由「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和東契奇（Luka Doncic）所領軍的湖人大軍，將在主場迎戰有柯瑞（Stephen Curry）的勇士，衛冕軍雷霆則是對上火箭。

湖人季後動作頻頻，接連補進2018年選秀狀元郎艾頓（Deandre Ayton）、史馬特（Marcus Smart）、拉拉維亞（Jake LaRavia），並簽回海伊斯（Jaxson Hayes）。湖人之後更以3年總值1.65億美元延長合約，綁住未來少主東契奇，陣中40歲球星詹姆斯6月已執行新賽季的球員選項，確定迎接生涯第23個賽季，成為NBA史上第一人。

湖人本季組成詹姆斯、東契奇和艾頓新三巨頭，將在新賽季開幕戰對決由柯瑞、「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和D.格林（Draymond Green）所率領的勇士。

生涯15度入選明星賽的杜蘭特（Kevin Durant）今年休賽季離開待了3年的太陽隊，被交易至火箭隊，將與新球隊產生怎樣的化學效應令人高度關注，新賽季首戰強碰衛冕軍雷霆，「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）上季囊括得分王和雙料MVP，雷霆季後也留住冠軍陣容，今年仍是奪冠大熱門。

另外，耶誕大戰的對戰組合也曝光，尼克將在主場迎戰騎士，馬刺作客挑戰衛冕軍雷霆，湖人與火箭交手，獨行俠大戰勇士，灰狼與金塊互別苗頭。

