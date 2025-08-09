MiLB》超猛！台灣19歲二刀流新星林盛恩1A初登板 4局飆4K未被敲安

Final line for Sheng-En Lin in his Tortugas debut:

〔體育中心／綜合報導〕台灣19歲二刀流新星林盛恩日前被紅人升上1A，今天很快就迎來1A初登板，先發4局無失分，飆出4次三振，沒被敲出任何安打，表現亮眼。

紅人球團為林盛恩打造專屬「二刀流養成計畫」，今年讓他兼顧打擊及投球的實戰機會。本季林盛恩在新人聯盟登板10場（7場先發）30.1局送出40次三振，防禦率2.67；打擊部分出賽36場，打擊三圍.172/.348/.310，累積2轟、13分打點。

今天林盛恩迎來1A初登板，先發對上馬林魚1A，開賽就先保送百大新秀第96名、農場第4名游擊手卡巴（Starlyn Caba），不過馬上解決農場第7名外野手黑德（Dillon Head）等3人。2局下林盛恩飆出1A第1K，2出局後隊友守備失誤，但林盛恩仍不疾不徐再抓1人，前2局都被上壘，最終都成功解圍。

3、4兩局林盛恩越投越穩，上演6上6下，飆出3次三振，其中1K賞給馬林魚大物卡巴，也完成今天投球任務。此役林盛恩先發4局用58球有39顆好球，沒有被敲任何安打，投出4次三振與1次保送，防禦率0.00，退場時比分0：0，林盛恩無關勝負。根據小聯盟官網，林盛恩此役最快球速為92.3英哩。

