MLB

MLB》佐佐木朗希「肉體改造」全面進化 羅伯斯點出不足之處

2025/08/09 08:36

佐佐木朗希。（路透）佐佐木朗希。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今天進行傷後的第3次的Live BP（實戰投打練習）模擬3局投球，最快球速達97英里（約156.1公里）。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）稱讚朗希的投球內容，但也點出他目前的課題。

佐佐木朗希在今天的Live BP中主投3局用46球，面對9名打者被敲1支安打，投出2次三振和1次保送，最快球速達97英里，期間更嘗試投新球種，面對戰右打者投二縫線速球，左打者則是使用卡特球。

對於佐佐木朗希的表現，道奇總教練羅伯斯表示，這對他來說是一場很好的Live BP，對他的速球很滿意，指叉球在某些時候也投得非常不錯，他完成了他該完成的事，如果一切順利的話，有可能會展開復健賽。

羅伯斯認為佐佐木朗希的身體比以前更壯了，投球動作比以前更流暢，同時他也點出朗希的不足之處，「他還在調整投球機制，距離能夠自信地面對打者還差一步，要透過不斷的比賽來固定投球姿勢，當你能真正壓制打者，那才能建立起真正自信。」

