MLB》傷癒後狂敲10轟！洋基「怪力男」史坦頓有望接下睽違2年任務

〔體育中心/綜合報導〕洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）自美國時間6月16日傷癒復出後打擊狀況火燙，總教練布恩（Aaron Boone）今天宣布，史坦頓明天有望睽違近2年再度鎮守外野。

史坦頓回歸後，出賽37場打擊三圍.268/.340/.528，敲出10轟、28分打點，近27戰史坦頓在得點圈有人時，26打數猛敲11安，打擊率高達0.423，貢獻17分打點，是洋基相當關鍵的重砲火力。

由於「法官」賈吉（Aaron Judge）剛從傷兵名單歸隊，因此只能暫時擔任指定打擊，過去一週，史坦頓一直在兩側角落外野進行守備特訓，上一次他鎮守外野，已經是2023年9月14日。不過總教練布恩今天受訪表示，史坦頓有望在明天於主場面對太空人的比賽重返外野草皮。

史坦頓近年因下半身傷勢無法負擔守備任務，今年上半季又因手肘受傷缺陣大段時間。被問及史坦頓的守備狀態，布恩強調很好，「我認為他對自己的身體狀況以及訓練的感覺都很不錯，在和三壘兼外野教練聊過後，他也覺得史坦頓每次訓練都有進步，希望他明天就能上場。」

