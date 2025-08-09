晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》傷癒後狂敲10轟！洋基「怪力男」史坦頓有望接下睽違2年任務

2025/08/09 08:42

史坦頓。（資料照）史坦頓。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）自美國時間6月16日傷癒復出後打擊狀況火燙，總教練布恩（Aaron Boone）今天宣布，史坦頓明天有望睽違近2年再度鎮守外野。

史坦頓回歸後，出賽37場打擊三圍.268/.340/.528，敲出10轟、28分打點，近27戰史坦頓在得點圈有人時，26打數猛敲11安，打擊率高達0.423，貢獻17分打點，是洋基相當關鍵的重砲火力。

由於「法官」賈吉（Aaron Judge）剛從傷兵名單歸隊，因此只能暫時擔任指定打擊，過去一週，史坦頓一直在兩側角落外野進行守備特訓，上一次他鎮守外野，已經是2023年9月14日。不過總教練布恩今天受訪表示，史坦頓有望在明天於主場面對太空人的比賽重返外野草皮。

史坦頓近年因下半身傷勢無法負擔守備任務，今年上半季又因手肘受傷缺陣大段時間。被問及史坦頓的守備狀態，布恩強調很好，「我認為他對自己的身體狀況以及訓練的感覺都很不錯，在和三壘兼外野教練聊過後，他也覺得史坦頓每次訓練都有進步，希望他明天就能上場。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中