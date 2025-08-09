MLB》慘！洋基守護神威廉斯挨轟又砸鍋輸球 美媒痛批：完全是笑話

威廉斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天在主場與太空人展開系列賽，雙方鏖戰至延長賽，然而10局上洋基明星終結者威廉斯（Devin Williams）再度放火狂失3分，終場洋基3：5吞敗。

太空人1局上靠著艾圖維（Jose Altuve）2分砲先馳得點，6局下洋基展開反攻，1出局二三壘有人時，萊斯（Ben Rice）先敲出中外野平飛安打追回1分，接著隊長賈吉（Aaron Judge）也複製貼上，幫助洋基2：2扳平戰局。

太空人明星王牌布朗（Hunter Brown）與洋基火球新秀施利特勒（Cam Schlittler）今天分別繳出5.1局與5局失2分的成績單，而雙方牛棚也都力保不失，將戰線搬進延長賽。然而10局上，洋基派出近況極差的守護神威廉斯，結果他第一球就暴投讓跑者上三壘，接著遭到鳳還巢的柯瑞亞（Carlos Correa）敲出超前安打。

眼看威廉斯接著回穩，連續抓下2個出局數，結果面對前大物外野手特蘭梅爾（Taylor Trammell），威廉斯的招牌變速球投在外角高偏紅中被狠狠逮中，形成右、中外野方向3分砲，洋基瞬間陷入2：5落後。10局下洋基僅靠著沃爾普（Anthony Volpe）敲安追回1分，最終仍氣力放盡。

Nothing but a complete joke at this point pic.twitter.com/KvtITMU672 — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） August 9, 2025

威廉斯此役投1局被敲2安包含1轟，失3分有2分責失，投出1次三振與1次暴投，吞下本季第5敗，賽後防禦率上漲至5.73。威廉斯已經連續5場登板都掉分，本季44局投球狂丟28分，已經超越他在2022-2024年合計141局失掉的26分，洋基Podcast節目《Talkin' Yanks》也痛批：「此時此刻，一切完全就只是笑話。」

