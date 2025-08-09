晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》慘！洋基守護神威廉斯挨轟又砸鍋輸球 美媒痛批：完全是笑話

2025/08/09 10:31

威廉斯。（資料照）威廉斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天在主場與太空人展開系列賽，雙方鏖戰至延長賽，然而10局上洋基明星終結者威廉斯（Devin Williams）再度放火狂失3分，終場洋基3：5吞敗。

太空人1局上靠著艾圖維（Jose Altuve）2分砲先馳得點，6局下洋基展開反攻，1出局二三壘有人時，萊斯（Ben Rice）先敲出中外野平飛安打追回1分，接著隊長賈吉（Aaron Judge）也複製貼上，幫助洋基2：2扳平戰局。

太空人明星王牌布朗（Hunter Brown）與洋基火球新秀施利特勒（Cam Schlittler）今天分別繳出5.1局與5局失2分的成績單，而雙方牛棚也都力保不失，將戰線搬進延長賽。然而10局上，洋基派出近況極差的守護神威廉斯，結果他第一球就暴投讓跑者上三壘，接著遭到鳳還巢的柯瑞亞（Carlos Correa）敲出超前安打。

眼看威廉斯接著回穩，連續抓下2個出局數，結果面對前大物外野手特蘭梅爾（Taylor Trammell），威廉斯的招牌變速球投在外角高偏紅中被狠狠逮中，形成右、中外野方向3分砲，洋基瞬間陷入2：5落後。10局下洋基僅靠著沃爾普（Anthony Volpe）敲安追回1分，最終仍氣力放盡。

威廉斯此役投1局被敲2安包含1轟，失3分有2分責失，投出1次三振與1次暴投，吞下本季第5敗，賽後防禦率上漲至5.73。威廉斯已經連續5場登板都掉分，本季44局投球狂丟28分，已經超越他在2022-2024年合計141局失掉的26分，洋基Podcast節目《Talkin' Yanks》也痛批：「此時此刻，一切完全就只是笑話。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中