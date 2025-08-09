晴時多雲

NFL》選秀跌到第5輪！名人堂球星之子桑德斯猛傳2達陣 連詹皇都大讚

2025/08/09 09:58

S.桑德斯。（法新社）S.桑德斯。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年NFL季前熱身賽昨天開打，今日克利夫蘭布朗對上卡羅萊納黑豹之戰，名人堂球星之子桑德斯（Deion Sanders）之子S.桑德斯（Shedeur Sanders）職業生涯初登場就有亮眼表現，單場傳出2次達陣，率領布朗以21：7擊敗黑豹。

選前被看好首輪中選的S.桑德斯，卻跌至第5輪144順位，才被第3輪剛選奧特岡大學四分衛加布瑞爾（Dillon Gabriel）的布朗給相中，完全跌破眾人眼鏡。而S.桑德斯來到布朗後還必須等待機會，因為球隊暫定主戰四分衛人選為40歲冠軍老將法雷科（Joe Flacco），此外還有同梯新秀加布瑞爾，以及前首輪皮克特（Kenny Pickett）等人都將一同競爭。

S.桑德斯。（法新社）S.桑德斯。（法新社）

由於加布瑞爾以及皮克特都有傷在身，因此S.桑德斯在今天對決黑豹的熱身賽獲得先發機會，也迎來職業初登場。身為科羅拉多大學博爾德分校明星四分衛，S.桑德斯開賽還在尋找手感，錯失幾次傳球，但也用腳程拿下首攻。次節S.桑德斯逐漸穩住陣腳，在對方7碼線開球後做Play Action，成功在人群中找上戴維斯（Kaden Davis）傳出達陣。

半場結束前1分06秒，S.桑德斯再度與戴維斯連線，這回在面對口袋遭對手衝破的情況下，仍不疾不徐站穩後送往達陣區，戴維斯在對手擒抱下仍順利接球，S.桑德斯拿下單場第2次傳球達陣。而他也在打完3節後功臣身退，全場23傳14中推進138碼，另有19碼跑陣，傳出2次達陣，表現不俗，甚至連NBA湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）都發文狂讚。

儘管S.桑德斯並沒有推進太多碼數，大部分傳球也都是中、短距離，但他在比賽中漸入佳境，特別是當機立斷的能力，受到場邊觀戰的老將法雷科肯定，「我覺得他今天表現很棒，令我很滿意的一點是，他能很果決地把球傳出去，也展現自己有一定的機動性。當他必須迅速出手時，我認為他做得很棒。」

S.桑德斯。（法新社）S.桑德斯。（法新社）

