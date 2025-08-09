晴時多雲

MLB》不讓大谷追上！史瓦伯炸裂本季第41轟 劍指大聯盟全壘打王

2025/08/09 11:18

費城人明星重砲史瓦伯今天敲出本季第41轟。（路透）費城人明星重砲史瓦伯今天敲出本季第41轟。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）今天敲出本季第41轟，拉開與大谷翔平的距離，獨居國家聯盟全壘打王，並以95分打點暫居大聯盟打點王，費城人終場以9：1擊敗遊騎兵。

史瓦伯首局就砲轟遊騎兵36歲強投凱利（Merrill Kelly），右外野超大號陽春砲助隊先馳得點，擊球初速高達115.4英哩，飛行距離為444英呎。史瓦伯在球隊前115場敲出41轟，刷新隊史新紀錄，他也僅落後大聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh）1發全壘打。遊騎兵三壘手榮格（Josh Jung）下個半局就敲出適時安打扳平戰局。

費城人在4局上攻勢再起，馬許（Brandon Marsh）擊出右外野超前陽春砲，透納（Trea Turner）則是擊出清壘的二壘安打，一舉掃回2分，費城人取得4：1領先。史多特（Bryson Stott）9局上滿壘敲長打進帳2打點，透納再補上3分砲，費城人終場以9：1大勝遊騎兵。

費城人28歲左投桑契斯（Cristopher Sánchez）繳出6局6K失1分的優質好投，收下本季第11勝；凱利主投4.1局失4分，投出5次保送和4次三振，苦吞本季第7敗。費城人目前以66勝49敗穩居國聯東區龍頭。

