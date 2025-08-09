MLB》菅野智之7局優質好投退運動家 有望挑戰日投超狂紀錄

菅野智之。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力金鶯的35歲前日職澤村賞、MVP強投菅野智之，今天先發登板對戰運動家，繳出7局失1分的優質先發，明星捕手拉契曼（Adley Rutschman）和一壘重砲蒙卡索（Ryan Mountcastle）背靠背開轟，助隊以3：2險勝運動家，菅野本季第9勝入袋，有望成為大聯盟第10位在新人年拿下雙位數勝投的日本球員。

菅野智之首局投出三上三下，更三振掉包辦7月美聯單月MVP與最佳新人的柯茲（Nick Kurtz），金鶯1局下靠著拉契曼和蒙卡索背靠背開轟灌進3分，助隊先馳得點。

菅野智之3局上一上來就被連續敲出2支安打，所幸讓柯提斯（Carlos Cortes）擊出雙殺打，雖然之後投出觸身球保送，但仍是K掉柯茲化解危機。

運動家直到5局上才突破菅野的封鎖，巴特勒（Lawrence Butler）擊出左外野二壘安打，並靠著隊友的滾地球推進至三壘，烏里耶斯（Luis Urias）適時擊出高飛犧牲打，運動家追到1：3兩分落後。

菅野智之此役主投7局用91球，相隔2個月、10場後再度投滿7局，被敲5支安打失1分，另有4次三振和3次保送，防禦率降至4.24，最快球速達94.4英里（約151.9公里）。

運動家左外野手索德斯東（Tyler Soderstrom）8局上敲出適時安打，兩隊差距只剩1分，金鶯推出艾金（Keegan Akin）順利關門守住勝利，收下本季第2場救援成功，金鶯收下2連勝。

菅野智之。（路透）

