MLB》曾幫助道奇奪冠！前明星左投伍德宣布退休

前明星左投伍德宣布退休。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕34歲明星左投伍德（Alex Wood）曾在2020年幫助道奇奪下世界大賽冠軍，今天在社群平台上宣布退休，結束12年職業生涯。

伍德在社群平台上發出長文，宣布自己將告掛球鞋：「今天，我帶著滿滿的感激之情，宣布退休，結束我的大聯盟生涯，在我人生的一半以上時間裡，每個決定都圍繞著如何影響我的棒球生涯。我傾盡全力，追求成為職棒球員的夢想，12年大聯盟生涯、7次季後賽、1座世界大賽冠軍、入選明星賽，這些都是我從未想過會有這樣的結果。」

伍德寫道：「棒球是我的初戀，除了上帝和家人，沒有什麼能像這項運動一樣塑造我，即使寫下這段話，我也不禁微笑，想到自己這麼多年後依然深愛著這項運動。」伍德感謝所有合作過的隊友、教練、工作人員以及家人，坦言能效力勇士、道奇、紅人、巨人和運動家，這對他和家人來說都是最珍貴的回憶。

伍德大聯盟12年的生涯共累積77勝68敗，防禦率為3.78，累積1173次三振，他曾在2017年入選明星賽，更投出個人生涯單季最佳的16勝，2020年幫助道奇奪下世界大賽冠軍。

