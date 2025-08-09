晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》復古熱血再燃燒！味全龍「龍魂復古日」8/16、17天母開戰

2025/08/09 10:39

味全龍「龍魂復古日」8/16、17天母開戰。（味全龍提供）味全龍「龍魂復古日」8/16、17天母開戰。（味全龍提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕一年一度、龍迷絕不能錯過的棒球盛宴來了！味全龍年度經典主題檔期「龍魂復古日」，將於2025年8月16日（六）與 8月17日（日）在天母棒球場盛大登場。兩天活動中，全隊將換上象徵榮耀與傳承的「草寫復古球衣」，號召龍迷一同披上復古戰袍重返榮耀。

今年活動主視覺特別以復古電玩像素化設計，重現多位龍隊球星，營造宛如電玩選角般的趣味情懷。8/16入場球迷將獲贈充滿童年對戰記憶的「龍魂再燃鬥片」（球帽、棒球、球衣、經典龍寶寶四款集結），8/17則於 #85 徐生明總教練紀念日，致敬棒球魔術師的傳奇歲月，並送上可隨身珍藏的「復刻冠軍獎盃鑰匙圈」，將榮耀與感動永遠帶在身邊。

味全龍「龍魂復古日」限定贈品。（味全龍提供）味全龍「龍魂復古日」限定贈品。（味全龍提供）

那件承載無數勝利與感動的草寫復古球衣，將在「龍魂復古日」兩日再度於天母棒球場亮相。經典草寫字體與紅白復古配色，如同時光機般帶領球迷回到龍軍的黃金年代。當全體球員整齊穿上這套戰袍，場上的每一次揮棒、每一聲加油，都是對往日輝煌的呼應；而龍迷朋友換上同款戰袍入場，更將與球員們在球場上共同完成一次跨世代的榮耀重聚。

今年的活動主視覺別出心裁，以 8-bit 復古電玩為靈感，將龍隊多位當家球星化身2D像素遊戲英雄，彷彿正在電玩選角畫面中等待玩家挑選。經典色塊與懷舊像素風格不僅讓資深球迷瞬間回想起童年在紅白機前的日子，也讓年輕一代感受到老派遊戲的獨特魅力。進場的那一刻，就像按下「Start」鍵，球迷與球員將在球場這片舞台上展開一場跨越時空的熱血對戰。

8/16的限定贈品「龍魂再燃鬥片」，以經典校園遊戲為靈感，將球帽、棒球、球衣、經典龍寶寶四大元素於鬥片設計一次集齊，宛如重現下課後與同學激戰的課桌風雲。8/17則是滿懷敬意的 #85 徐生明總教練紀念日，將1999年霸氣三連霸的榮耀化作「復刻冠軍獎盃鑰匙圈」，讓每位球迷都能將那份奮戰到底的精神與榮光隨身攜帶。兩天好禮皆為限量發送，贈完為止。

此外，活動期間也將安排「熱鬪應援團」大樂隊，帶來傳統的吹奏應援。除了多首經典龍隊教練應援曲：火哥-張建銘應援曲、林瑋恩應援曲等，將復刻呈現外，有機會聽到多少經典老歌彩蛋。邀請球迷一定要記得帶上加油棒，跟隨大鼓與號角，一同敲響熱血而富含時光故事的迷人節奏。當天也將正式開箱承載龍魂精神的味全龍隊新隊歌「摯愛味全龍」，相邀龍迷一同高舉毛巾，大聲歌唱並為摯愛的味全龍盡情吶喊。

8/16-8/17「龍魂復古日」門票已於味全官方龍售票網全面開賣，更多活動詳情請鎖定味全龍官方社群最新消息。

