晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》克蕭好投力壓薛哲！大谷翔平猛打賞、貝茲久違開轟助道奇奪勝

2025/08/09 12:32

貝茲敲出逆轉2分砲，幫助道奇擊敗藍鳥。（法新社）貝茲敲出逆轉2分砲，幫助道奇擊敗藍鳥。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在主場迎戰藍鳥，三屆塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）繳好投力壓同為三屆塞揚巨投的薛哲（Max Scherzer），大谷翔平單場3安猛打賞，MVP強打貝茲（Mookie Bett）久違開轟，5局下敲出超前2分砲，幫助道奇終場以5：1逆轉擊敗藍鳥，終結對手近期的4連勝。

道奇今天在主場對戰藍鳥上演塞揚神獸大對決，由克蕭對上薛哲，合計6座塞揚獎的對戰組合，兩人成為史上第一對曾在新人時期同場對決，並在生涯達成3000次三振後，也有過同場先發的投手。

大谷翔平首局首打席就敲出中外野安打，連續7場敲安。藍鳥在2局上靠著明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）的長打以及巴傑爾（Addison Barger）的適時安打，打回第1分，道奇直到5局下才突破薛哲的封鎖，大谷翔平在2人出局後敲出右外野二壘安打，貝茲敲出左外野2分砲，本季第12轟出爐，睽違1個月、相隔24場再度開轟，幫助道奇以2：1超前。

克蕭主投6局被敲7安失1分，另有4次三振和1次保送，防禦率為3.14：薛哲先發6局失2分，被敲6支安打，包括1發全壘打，投出5次三振和3次保送，防禦率為4.21，兩人都投出優質先發。

大谷翔平在7局下一壘有人時敲出內野安打，單場3安猛打賞，貝茲在一三壘有人建功送回第3分，此役單場雙安貢獻3分打點，道奇單局灌進3分，終場就以5：1擊敗藍鳥。克蕭進帳本季第6勝，薛哲則是苦吞本季第2敗。

大谷翔平此役5打數敲出3支安打，吞下1次三振，打擊率升至0.280，OPS為0.992，目前以108得分領跑大聯盟。

克蕭。（美聯社）克蕭。（美聯社）

薛哲。（美聯社）薛哲。（美聯社）

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中