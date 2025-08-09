MLB》克蕭好投力壓薛哲！大谷翔平猛打賞、貝茲久違開轟助道奇奪勝

貝茲敲出逆轉2分砲，幫助道奇擊敗藍鳥。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在主場迎戰藍鳥，三屆塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）繳好投力壓同為三屆塞揚巨投的薛哲（Max Scherzer），大谷翔平單場3安猛打賞，MVP強打貝茲（Mookie Bett）久違開轟，5局下敲出超前2分砲，幫助道奇終場以5：1逆轉擊敗藍鳥，終結對手近期的4連勝。

道奇今天在主場對戰藍鳥上演塞揚神獸大對決，由克蕭對上薛哲，合計6座塞揚獎的對戰組合，兩人成為史上第一對曾在新人時期同場對決，並在生涯達成3000次三振後，也有過同場先發的投手。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平首局首打席就敲出中外野安打，連續7場敲安。藍鳥在2局上靠著明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）的長打以及巴傑爾（Addison Barger）的適時安打，打回第1分，道奇直到5局下才突破薛哲的封鎖，大谷翔平在2人出局後敲出右外野二壘安打，貝茲敲出左外野2分砲，本季第12轟出爐，睽違1個月、相隔24場再度開轟，幫助道奇以2：1超前。

克蕭主投6局被敲7安失1分，另有4次三振和1次保送，防禦率為3.14：薛哲先發6局失2分，被敲6支安打，包括1發全壘打，投出5次三振和3次保送，防禦率為4.21，兩人都投出優質先發。

大谷翔平在7局下一壘有人時敲出內野安打，單場3安猛打賞，貝茲在一三壘有人建功送回第3分，此役單場雙安貢獻3分打點，道奇單局灌進3分，終場就以5：1擊敗藍鳥。克蕭進帳本季第6勝，薛哲則是苦吞本季第2敗。

大谷翔平此役5打數敲出3支安打，吞下1次三振，打擊率升至0.280，OPS為0.992，目前以108得分領跑大聯盟。

克蕭。（美聯社）

薛哲。（美聯社）

大谷翔平。（美聯社）

