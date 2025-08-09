MLB》化解無人出局滿壘危機！鄧愷威中繼5局4K無失分 有望生涯首勝

鄧愷威。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國民巨人之戰，在巨人開局投手蓋吉（Matt Gage）投完第1局後，由台灣好手鄧愷威中繼登板，一鳴驚人繳出大聯盟生涯代表作，投5局沒有失分，飆出4次三振，退場時為勝投候選人，有望收下大聯盟生涯首勝。

鄧愷威2局上登板中繼，連續面對3位左打，先用88.3英哩外角偏低變速球，讓前銀棒獎得主洛爾（Nathaniel Lowe）揮空三振，下一棒則是前明星重砲貝爾（Josh Bell），鄧愷威改用83.5英哩內角曲球，貝爾也揮空吞K。鄧愷威接著讓前大物哈索爾（Robert Hassell III）敲出外野飛球出局，首局上演乾淨俐落3上3下，飆出2次三振。

3局上鄧愷威連續讓2名國民左打出局，接著今天首度面對右打者的楊恩（Jacob Young），84.5英哩變速球被打成右外野深遠飛球，結果今天剛被升上大聯盟的24歲新秀吉爾伯特（Drew Gilbert），上演美技接殺力挺鄧愷威，讓他前兩局投球上演6上6下。

4局上國民輪回前段棒次，鄧愷威開局遭到超新星伍德（James Wood）重擊，敲出右外野炸牆二壘安打，不過鄧愷威穩住陣腳，連續製造2個飛球出局，接著面對前一次對決飆K的洛爾，鄧愷威這回與他纏鬥8球，最終用84.3英哩曲球讓洛爾出棒過半，再度吞K。鄧愷威3局投完只被敲出1支安打，送出3次三振。

5局上鄧愷威續投，結果一上場就四壞保送貝爾，並接連遭到哈索爾與米拉斯（Drew Millas）敲出幸運安打，面臨無人出局滿壘危機。此時鄧愷威在關鍵時刻展現大心臟，先讓特納（José Tena）敲出一壘滾地球，巨人明星一壘手德弗斯（Rafael Devers）接球傳本壘封殺。還是1出局滿壘局面，鄧愷威再次讓楊恩敲出游擊滾地球，用雙殺化解危機，投完4局力保不失。

6局上，留在投手丘上依舊是鄧愷威，首名打者再度面對前次敲出二壘安打的伍德，鄧愷威只花1球讓他敲出左外野飛球出局，接著再花1球讓明星游擊手阿布拉姆斯（CJ Abrams）敲出游擊滾地出局，2球抓下2出局，接著外角83.4英哩橫掃球，讓新秀豪斯（Brady House）揮空三振。鄧愷威5局無失分，送出4次三振。

此役鄧愷威中繼5局用64球有42顆好球，被敲出3支安打，投出4次三振與1次四壞保送，沒有失分，防禦率下修至5.40。鄧愷威退場後，巨人6局下靠著施密特（Casey Schmitt）2分砲將領先擴大為4：0，鄧愷威暫時為勝投候選人。

