晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》化解無人出局滿壘危機！鄧愷威中繼5局4K無失分 有望生涯首勝

2025/08/09 11:53

鄧愷威。（法新社）鄧愷威。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國民巨人之戰，在巨人開局投手蓋吉（Matt Gage）投完第1局後，由台灣好手鄧愷威中繼登板，一鳴驚人繳出大聯盟生涯代表作，投5局沒有失分，飆出4次三振，退場時為勝投候選人，有望收下大聯盟生涯首勝。

鄧愷威2局上登板中繼，連續面對3位左打，先用88.3英哩外角偏低變速球，讓前銀棒獎得主洛爾（Nathaniel Lowe）揮空三振，下一棒則是前明星重砲貝爾（Josh Bell），鄧愷威改用83.5英哩內角曲球，貝爾也揮空吞K。鄧愷威接著讓前大物哈索爾（Robert Hassell III）敲出外野飛球出局，首局上演乾淨俐落3上3下，飆出2次三振。

3局上鄧愷威連續讓2名國民左打出局，接著今天首度面對右打者的楊恩（Jacob Young），84.5英哩變速球被打成右外野深遠飛球，結果今天剛被升上大聯盟的24歲新秀吉爾伯特（Drew Gilbert），上演美技接殺力挺鄧愷威，讓他前兩局投球上演6上6下。

4局上國民輪回前段棒次，鄧愷威開局遭到超新星伍德（James Wood）重擊，敲出右外野炸牆二壘安打，不過鄧愷威穩住陣腳，連續製造2個飛球出局，接著面對前一次對決飆K的洛爾，鄧愷威這回與他纏鬥8球，最終用84.3英哩曲球讓洛爾出棒過半，再度吞K。鄧愷威3局投完只被敲出1支安打，送出3次三振。

5局上鄧愷威續投，結果一上場就四壞保送貝爾，並接連遭到哈索爾與米拉斯（Drew Millas）敲出幸運安打，面臨無人出局滿壘危機。此時鄧愷威在關鍵時刻展現大心臟，先讓特納（José Tena）敲出一壘滾地球，巨人明星一壘手德弗斯（Rafael Devers）接球傳本壘封殺。還是1出局滿壘局面，鄧愷威再次讓楊恩敲出游擊滾地球，用雙殺化解危機，投完4局力保不失。

6局上，留在投手丘上依舊是鄧愷威，首名打者再度面對前次敲出二壘安打的伍德，鄧愷威只花1球讓他敲出左外野飛球出局，接著再花1球讓明星游擊手阿布拉姆斯（CJ Abrams）敲出游擊滾地出局，2球抓下2出局，接著外角83.4英哩橫掃球，讓新秀豪斯（Brady House）揮空三振。鄧愷威5局無失分，送出4次三振。

此役鄧愷威中繼5局用64球有42顆好球，被敲出3支安打，投出4次三振與1次四壞保送，沒有失分，防禦率下修至5.40。鄧愷威退場後，巨人6局下靠著施密特（Casey Schmitt）2分砲將領先擴大為4：0，鄧愷威暫時為勝投候選人。

鄧愷威。（路透）鄧愷威。（路透）

鄧愷威。（美聯社）鄧愷威。（美聯社）

鄧愷威。（路透）鄧愷威。（路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中