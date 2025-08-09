晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》鄧愷威5局無失分好投勇奪生涯首勝！豪寫台灣相隔2513天紀錄

2025/08/09 12:39

鄧愷威。（路透）鄧愷威。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人台灣強投鄧愷威今天中繼登板面對國民，繳出大聯盟生涯代表作，主投5局無失分、飆出4次三振，終場巨人5：0獲勝，鄧愷威也收下生涯首勝。

巨人今天讓蓋吉（Matt Gage）擔任開局投手，鄧愷威則在2局上登板，接連三振洛爾（Nathaniel Lowe）與貝爾（Josh Bell）兩位強打，前兩局投球則是上演6上6下。4局上鄧愷威開局遭國民超新星伍德（James Wood）敲出右外野二壘安打，不過鄧愷威穩住陣腳再飆K，3局投完只被敲出1支安打，送出3次三振。

5局上鄧愷威續投遭遇亂流，投出保送後連續被敲出2支幸運安打，面臨無人出局滿壘危機，此時鄧愷威在關鍵時刻展現大心臟，連續製造兩顆內野滾地球，最終用雙殺化解危機。6局上鄧愷威再度上演3上3下，飆出此役第4K後功臣身退。

巨人1局下靠著德弗斯（Rafael Devers）的陽春砲與查普曼（Matt Chapman）適時安打取得2：0領先，6局下施密特（Casey Schmitt）補上一發2分砲，8局下巨人再添1分保險分，終場5：0完封國民。鄧愷威中繼5局用64球有42顆好球，被敲出3支安打，投出4次三振與1次四壞保送，沒有失分，防禦率下修至5.40，收下大聯盟生涯首勝。

鄧愷威此役一共使用5種球路，包含15顆變速球與15顆橫掃球，另有14顆伸卡球、10顆曲球與10顆四縫線速球，四縫線均速93英哩（約149.6公里），最快球速94.5英哩（約152公里）。

鄧愷威今天5局無失分好投，上一次有台灣選手在大聯盟投5局以上無失分，是2018年台灣時間9月22日的陳偉殷，當時效力馬林魚的他面對紅人先發7局無失分，鄧愷威相隔2513天之後再寫紀錄；至於上次有台灣投手在大聯盟拿下先發勝，也是2018年、台灣時間9月2日，陳偉殷面對藍鳥8局失1分奪勝，這也是陳偉殷生涯最後1勝。

而如果是上次有台灣投手在大聯盟奪勝投（無論先發、中繼或後援），則是2019年台灣時間9月7日的王維中，當時效力海盜的他面對紅雀後援0.2局無失分奪勝。

鄧愷威奪下大聯盟生涯首勝。（取自巨人官方X）鄧愷威奪下大聯盟生涯首勝。（取自巨人官方X）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中