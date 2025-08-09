MLB》鄧愷威5局無失分好投勇奪生涯首勝！豪寫台灣相隔2513天紀錄

鄧愷威。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人台灣強投鄧愷威今天中繼登板面對國民，繳出大聯盟生涯代表作，主投5局無失分、飆出4次三振，終場巨人5：0獲勝，鄧愷威也收下生涯首勝。

巨人今天讓蓋吉（Matt Gage）擔任開局投手，鄧愷威則在2局上登板，接連三振洛爾（Nathaniel Lowe）與貝爾（Josh Bell）兩位強打，前兩局投球則是上演6上6下。4局上鄧愷威開局遭國民超新星伍德（James Wood）敲出右外野二壘安打，不過鄧愷威穩住陣腳再飆K，3局投完只被敲出1支安打，送出3次三振。

請繼續往下閱讀...

5局上鄧愷威續投遭遇亂流，投出保送後連續被敲出2支幸運安打，面臨無人出局滿壘危機，此時鄧愷威在關鍵時刻展現大心臟，連續製造兩顆內野滾地球，最終用雙殺化解危機。6局上鄧愷威再度上演3上3下，飆出此役第4K後功臣身退。

巨人1局下靠著德弗斯（Rafael Devers）的陽春砲與查普曼（Matt Chapman）適時安打取得2：0領先，6局下施密特（Casey Schmitt）補上一發2分砲，8局下巨人再添1分保險分，終場5：0完封國民。鄧愷威中繼5局用64球有42顆好球，被敲出3支安打，投出4次三振與1次四壞保送，沒有失分，防禦率下修至5.40，收下大聯盟生涯首勝。

鄧愷威此役一共使用5種球路，包含15顆變速球與15顆橫掃球，另有14顆伸卡球、10顆曲球與10顆四縫線速球，四縫線均速93英哩（約149.6公里），最快球速94.5英哩（約152公里）。

鄧愷威今天5局無失分好投，上一次有台灣選手在大聯盟投5局以上無失分，是2018年台灣時間9月22日的陳偉殷，當時效力馬林魚的他面對紅人先發7局無失分，鄧愷威相隔2513天之後再寫紀錄；至於上次有台灣投手在大聯盟拿下先發勝，也是2018年、台灣時間9月2日，陳偉殷面對藍鳥8局失1分奪勝，這也是陳偉殷生涯最後1勝。

而如果是上次有台灣投手在大聯盟奪勝投（無論先發、中繼或後援），則是2019年台灣時間9月7日的王維中，當時效力海盜的他面對紅雀後援0.2局無失分奪勝。

鄧愷威奪下大聯盟生涯首勝。（取自巨人官方X）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法