MLB》相隔7場開轟！ 水手鐵捕羅里炸裂本季第43轟 締2大鬼神紀錄

〔體育中心／綜合報導〕水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）今天敲出逆轉3分砲，成為球隊致勝功臣，本季第43轟出爐，依舊穩居大聯盟全壘打王，率領球隊以3：2擊敗光芒，近期拉出一波5連勝。

羅里敲出領先全聯盟的43轟。（法新社）

羅里拿下明星賽全壘打大賽冠軍之後，打擊陷入大低潮，近19場只敲出4轟，8月打擊率只有1成。羅里近6場未開轟，他在今天對戰光芒的比賽中，8局下鎖定賈克斯（Griffin Jax）的87.5英哩偏低橫掃球，大棒一揮敲出右外野3分砲，擊球初速108.1英哩、飛行距離417英呎，幫助水手以3：2超前。

羅里全場4打數敲出一發全壘打，吞下1次三振，賽後打擊率為0.248，OPS為0.941。羅里本季已累積43轟，持續高居大聯盟全壘打王，費城人強打史瓦伯（Kyle Schwarber）以41轟緊追在後，93分打點則是在美聯高居第一。

羅里在單季前117場比賽敲出43轟，在左右開弓打者中僅次於1961年名人堂球星曼托（Mickey Mantle）的45轟，同時也刷新大聯盟捕手紀錄。

羅里本季有望挑戰2021年皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez）創下的48轟最多紀錄。另外，以捕手身分上場敲出最多轟紀錄的是2003年羅培茲（Javy Lopez）的42轟，羅里目前為止已有35轟是在擔任捕手時所敲出，而他也有機會挑戰曼托54轟的史上左右開弓最多轟的紀錄。

羅里敲出領先全聯盟的43轟。（美聯社）

