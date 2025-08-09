晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》鄧愷威滿壘拆彈飆大聯盟生涯代表作！巨人媒體盛讚：無可挑剔

2025/08/09 12:57

鄧愷威。（法新社）鄧愷威。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕台灣好手鄧愷威今天面對國民繳出大聯盟生涯代表作，中繼5局沒有失分，飆出4次三振，奪下生涯首勝，好表現也吸引巨人媒體的讚賞。

鄧愷威前一次登板是先發面對大都會，不過帳面成績不理想，主投3.1局失5分責失吞敗。今天巨人改讓左投蓋吉（Matt Gage）擔任開局投手，鄧愷威則在2局上登板，最終鄧愷威繳出5局無失分好投，技驚四座。

最值得一提的是，鄧愷威在5局上遭遇亂流，一度面臨無人出局滿壘的失分危機，不過鄧愷威展現關鍵時刻的大心臟，連續製造兩顆內野滾地球，無失分安全下庄。《舊金山紀事報》巨人隨隊記者魯賓（Shayna Rubin）也直言：「身為假先發，鄧愷威表現完全無可挑剔，投5局無失分，只被敲3安，飆4K、1BB，在第5局危機時，成功製造兩個滾地球出局。」

加州媒體《The Mercury News》也稱讚鄧愷威，「不管是曲球，還是變化較晚、或各種球速的滑球，或是變速球、伸卡球，鄧愷威都能將每一顆球投到自己想要的位置。」

鄧愷威在本季初登板吞敗後，不少球迷也質疑他的實力與表現，對此《NBC》灣區主播、體育Podacst《95.7 The Game》主管希爾（Bonta Hill）也發文直呼：「你們還在那邊為鄧愷威大驚小怪，呿...」

