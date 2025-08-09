第2屆北武盃全國跆拳道比賽開打 品勢、對練冠軍加送龍蝦

第二屆北武盃全國跆拳道錦標賽，品勢及對練第一名加贈龍蝦。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕睽違2年後第2屆北武盃全國跆拳道錦標賽，由吉貝離島轉至馬公市，在理事長許祿寶的努力和榮譽理事長、也是現任澎湖縣議會副議長、澎湖縣跆拳道委員會主任委員藍凱元全力支持下，終於在澎湖縣立體育館開打，今年品勢、對練冠軍，還加贈龍蝦，顯示澎湖三點水精神豪氣。

第2屆北武盃全國跆拳道錦標賽，昨（8）日選手、裁判陸續報到，召開裁判及領隊會議、選手過磅，計有來自全國17支隊伍、近200位選手參賽。今（9）日正式開打，有品勢比賽、競技對練比賽、勁速踢擊比賽、擊破比賽等項目。此次邀請國內25位裁判，國際級及國家級裁判多達18位，堪比國內大賽的裁判陣容。

第二屆北武盃全國跆拳道錦標賽，九日展開決戰。（記者劉禹慶攝）

今日開幕式由澎湖縣跆拳道主任委員藍凱元副議長主持，馬公市長黃健忠、澎湖縣議員莊光大、魏睿宏、馬公市代會副主席莊國輝、前馬公市長葉竹林、光榮里長陳昭任等人，都以貴賓身份出席，另外會場也出現1位神秘嘉賓，就是澎湖跆拳道之父丁得祿，現在澎湖跆拳道館教練，都是丁得祿徒子徒孫。

由於菊島跨海馬拉松被譽為台灣痛風系馬拉松賽始祖，主要就是以龍蝦、螃蟹「呷袂驚」聞名，創造澎湖豪爽霸氣特色，北武跆拳道延續此一傳統，在品勢及對練金銀銅牌外，冠軍加贈龍蝦1隻，百餘隻龍蝦1天內送完，羨煞其他選手，也讓其他縣市舉辦全國跆拳道賽，樹立難以超越的里程碑。

北武盃全國跆拳道錦標賽，各縣市選手以武會友。（記者劉禹慶攝）

北武跆拳道理事長許祿寶（左） 感謝黑妞黑糖糕董事長鄭龍蛟贊助黑糖糕。（記者劉禹慶攝）

