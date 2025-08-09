MLB》鄧愷威摘勝想感謝父親栽培 巨人總教練點出他最大蛻變（影音）

鄧愷威奪大聯盟生涯首勝。（取自巨人官方X）

〔體育中心／綜合報導〕巨人台灣好手鄧愷威今天面對國民中繼5局無失分，飆出4次三振，收下大聯盟生涯首勝。今天是美國時間8月8日，對台灣人來說也是父親節，對此鄧愷威賽後也將這場勝利，獻給自己的父親。

「很感謝我爸這18年來，一路上支持我打球，只要有關棒球的東西，他就是義無反顧的支持我，所以我很感謝他一路這麼栽培與支持我，我想說，我愛你！」鄧愷威賽後在休息室受訪，這位26歲的台灣大男孩，在投手丘上殺氣騰騰，但談到父親時，眼神裡充滿靦腆與溫情。

“I want to thank my dad for supporting me over the past, 18 years, anything related to baseball. He was always there for me… and I want to say I love you to my dad.”



It’s Father’s Day in Taiwan and Kai-Wei Teng had a shoutout for pops after his first career win pic.twitter.com/ut0iRvBDsm — 95.7 The Game （@957thegame） August 9, 2025

鄧愷威今天在5局上一度遭遇無人出局滿壘危機，最後靠著自己精采投球，以及隊友精湛的守備拆彈成功。巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）在賽後記者會上對此也不吝嗇大讚：「那是這場比賽最關鍵的一局，只要一支安打或高飛犧牲打，比分就會被追得很近，甚至對手的氣勢也會跟著點燃。所以他能兩度製造滾地球，用雙殺解圍，守備也很幫忙，真的很棒。」

鄧愷威也提到，該局遇到危機時，巨人投手教練走上投手丘，這幫助他非常多，讓他冷靜不少，也能夠深呼吸去仔細思考，自己要用什麼策略與球種來與打者周旋。

鄧愷威在去年就嘗過大聯盟初登板滋味，今年也面對大都會迎來生涯初先發，但表現都不盡理想，不過鄧愷威本季在3A的成績不會騙人，今天也繳出優異表現證明身手。被問及鄧愷威登上大聯盟後最大的轉變，梅爾文直言：「好球。他現在好球率更高了，而且速球的使用量也能更帶出他變化球的威力。他的變化球真的很不錯，我認為他能更有效率進攻好球帶，而他今天也只投出1次保送，很不錯。」

“He's throwing more strikes, and he's using his fastball enough to get off his break and stuff. His breaking stuff is really good. So for me, it's just being a lot more efficient throwing the ball over to play more.”



Bob Melvin on Kai-Wei Teng’s night in the #SFGiants 5-0 win pic.twitter.com/6h8b08x0Hc — 95.7 The Game （@957thegame） August 9, 2025

