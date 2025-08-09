MLB》鄧愷威漂亮好投 WBC台灣教頭曾豪駒讚賞「更成熟了」

鄧愷威。（美聯社）

〔記者羅志朋／台北報導〕舊金山巨人台灣右投鄧愷威今天對國民中繼5局被敲出3支安打，另有4K和1次保送無失分，拿下大聯盟生涯首勝，經典賽台灣隊總教練曾豪駒今天也透過電視轉播看到鄧凱威的好表現，他說，如果說明年有機會的話，鄧愷威加入台灣隊應該會有不錯的表現。

曾豪駒指出，今天鄧愷威投得很好，控球進步滿多的，比較成熟了，勇於對決打者，期待未來愈來愈好。

鄧愷威上一場對大都會先發3.1局失5分承擔敗投，今天對國民中繼5局無失分拿下勝投，表現回穩，曾豪駒表示，前一場先發沒看鄧愷威投球轉播，第1場一定比較緊張，第2場就調適過來了，代表他有那個能力，希望可以一直維持下去。

2023年經典賽鄧愷威代表國家隊出賽表現不佳，曾豪駒認為，現在距離2023年已經有2年多的時間了，當初鄧愷威比較年輕，且經典賽比較晚報到，或許是時間上的關係，整體沒調整到備戰狀態，經過兩年多他自己做修正和改變，心態更成熟，如果說明年有機會的話，他加入台灣隊應該會有不錯的表現。

曾豪駒也說，每個選手都會經歷比較不好的階段，既然可以旅外，就是怎麼樣把自己準備好，機會一定都會有，鄧愷威靠這一場好投應能更添信心，當初觀察他直球有特色，滑球品質更穩定。

