WTT冠軍賽》4局苦戰不敵美國青奧銅牌卡納克 高承睿無緣晉級8強

2025/08/09 14:05

高承睿在16強賽不敵美國一哥卡納克，無緣晉級。（取自WTT官網）高承睿在16強賽不敵美國一哥卡納克，無緣晉級。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名27的高承睿今天在2025年WTT橫濱冠軍賽男單16強賽，以1:3不敵世界排名31的美國一哥卡納克，無緣挺進8強。

25歲的卡納克在2018年青年奧運男單銅牌戰曾以4:3擊敗台灣一哥林昀儒，高承睿去年底在德甲聯賽曾和他交手過，當時在局數2:1領先連丟2局遭逆轉。卡納克首輪以3:1逆轉法國名將高齊，高承睿則以3:1扳倒世界排名第8的斯洛維尼亞好手約基奇。

首局，高承睿在6:5領先下遭遇亂流，被對手打出一波6:1攻勢，包括最後一球幸運擦網球，7:11讓出。次局，高承睿改變發球和接發球策略，開賽就打出5:0的小高潮，很快地以11:6扳回一城。

關鍵第3局，高承睿在5:7落後下奮力追到9平，但隨後回球時出現擦網高球，被卡納克重扣得手，9:11再丟1局。第4局，高承睿在開局2:4落後時叫出暫停，但重回比賽後一記正手發球搶攻的機會球沒能把握住，又被對手打出一波6:2強攻，陷入4:10絕境，小高雖然靠著反手變線化解1個賽末點，最終仍以5:11吞下對戰2連敗。

卡納克8強將對上德國直拍橫打名將邱黨，世界排名13的好手邱黨在局數1:2落後下，以3:2逆轉世界排名第一的中國「小石頭」林詩棟。

