MLB》新台灣之友！巨人新秀外野美技力挺鄧愷威 賽後自嘲差點吃土

吉爾伯特。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕巨人台灣好手鄧愷威今天面對國民中繼5局無失分，勇奪大聯盟生涯首勝，過程中也不缺乏隊友傑出守備的幫忙，今天迎來大聯盟處女秀的的24歲外野手吉爾伯特（Drew Gilbert），3局上更用一次精彩美技力挺鄧愷威。

吉爾伯特於2022年選秀被太空人相中，2023年8月被打包送往大都會，換來三屆塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）。2024年吉爾伯特登上《MLB Pipeline》百大新秀第53名，今年則是在交易大限前再度被當籌碼交易，換取下勾投手羅傑斯（Tyler Rogers）。

來到巨人後受惠於號稱「打者聯盟」的太平洋聯盟，吉爾伯特在3A出賽5場，打擊三圍高達.500/.650/.857，攻擊指數1.507。今天賽前，巨人將外野手恩卡納西昂（Jerar Encarnación）放進10天傷兵名單，並從3A叫上吉爾伯特。

迎來大聯盟初登場的吉爾伯特，雖然今天在進攻端沒有表現，4打數0安打吞下1K，但他用另一種方式來點燃巨人主場球迷的情緒。3局上台灣好手鄧愷威投球時，2出局後被國民楊恩（Jacob Young）敲出右外野深遠飛球，吉爾伯特在移動大段距離後，在右外野大牆旁邊將飛球美技接殺，幫助鄧愷威前兩局投球上演6上6下。

WELCOME TO THE SHOW DREW GILBERT pic.twitter.com/l9Pz1JeodI — SFGiants （@SFGiants） August 9, 2025

吉爾伯特在衝往小白球的方向當下，腳步還一度踉蹌，所幸最後仍成功將這顆高難度飛球接殺。賽後吉爾伯特受訪也自嘲：「我衝過界外邊線時，差點在紅土區滑倒，還好最後有把球接住。我的臉應該是沒事啦，但可能倒是沾了一些紅土。」

鄧愷威此役繳出5局無失分好投，僅被敲3安、投出1保送。其中他在5局上一度面臨無人出局滿壘危機，但靠著自己製造滾地球，以及巨人明星一壘手德弗斯（Rafael Devers）和明星游擊手阿德梅斯（Willy Adames）穩定守備安全下庄。

鄧愷威。（路透）

