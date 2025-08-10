道奇強投史奈爾對決藍鳥 今日賽事預告與轉播

道奇塞揚左投史奈爾。（資料照，路透）

大聯盟轉播方面，道奇將在主場迎戰藍鳥，道奇推出塞揚左投史奈爾（Blake Snell），迎戰藍鳥36歲資深老將巴西特（Chris Bassitt）。敬請鎖定轉播。

中職今天有3場比賽，樂天桃猿在大巨蛋面對味全龍，樂天派出本土投手黃子鵬，面對味全土投曹祐齊；統一獅在澄清湖球場面對台鋼雄鷹，獅隊派出本土右投郭俊麟，面對台鋼土投黃子豪；中信兄弟在洲際球場面對富邦悍將，兄弟派出本土左投魏碩成，面對悍將洋投布坎南。

FIBA籃球亞洲盃，有澳洲面對卡達、日本面對關島、黎巴嫩面對南韓、伊朗與敘利亞的比賽，敬請鎖定轉播。

MLB

09：00 藍鳥 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台、華視、東森洋片

中職

14：05 味全龍 VS 樂天桃猿 DAZN 2

16：00 台鋼雄鷹 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育2台

17：00 富邦悍將 VS 中信兄弟 緯來體育

日職

13：00 日本火腿 VS 軟銀鷹 DAZN 1

FIBA籃球亞洲盃

15：50 澳洲 VS 卡達 A組預賽

19：00 日本 VS 關島 B組預賽

22：50 黎巴嫩 VS 南韓 A組預賽

（台灣時間11日凌晨）01：50 伊朗 VS 敘利亞 B組預賽

轉播：愛爾達體育1台

WTT冠軍賽

09：30 橫濱站 八強（上）

16：30 橫濱站 八強（下）

轉播：愛爾達體育3台

世界運動會

09：55 台灣隊 拔河 女子500公斤預賽/四強/排名賽/獎牌戰

13：30 滑水 女/男SKIM/自由式決賽

轉播：愛爾達體育2台、愛爾達體育3台

