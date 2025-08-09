晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》上季ERA破9、鄧愷威今繳好投摘生涯首勝 透露心態轉變

2025/08/09 16:31

鄧愷威。（路透）鄧愷威。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人台灣旅美投手鄧愷威今天中繼5局無失分，幫助巨人以5比0擊敗華盛頓國民，鄧愷威收下旅美生涯首勝，其中第5局化解無人出局滿壘危機最為關鍵。鄧愷威賽後表示，去年首度上到大聯盟時想太多，今年自己改變心態做調整。

鄧愷威此戰從第2局中繼登板，第5局丟1保送、被敲2安，讓國民隊無人出局攻佔滿壘。這時巨人投手教練J.P.馬丁尼茲（J.P. Martinez）帶著翻譯Andy Lin上來，與鄧愷威討論對策。鄧愷威先用92.6英哩的伸卡球讓國民打者特納（José Tena）敲一壘滾地球，巨人明星一壘手德弗斯（Rafael Devers）接球傳本壘封殺。接著鄧愷威用82.7英哩的曲球，讓國民打者楊恩（Jacob Young）敲游擊滾地球形成雙殺，化解無人出局滿壘危機。

鄧愷威。（法新社）鄧愷威。（法新社）

此戰鄧愷威後援5局用64球中有42顆好球，被敲3安，沒有失分，賞4次三振、丟1次保送，賽後防禦率為5.40，鄧愷威收下旅美生涯首勝，同時也是自2019年台灣時間9月7日的王維中後，再度有台灣投手於大聯盟摘勝投。

鄧愷威去年短暫上到大聯盟，出賽4場的防禦率9.82，共投11局失12分，被打擊率3成26。相比上季成績，鄧愷威今年成績大幅躍進，他賽後透過翻譯Andy Lin表示，第一次被叫上大聯盟時想太多，「這讓我無法放鬆、無法做自己。今年我改變心態，只想做教練需要我做的事，所以我去做適應，這次一切都調整得很好。」

對於如何化解第5局滿壘危機，鄧愷威表示，「我的投手教練上場，幫助我很多，讓我冷靜下來、深呼吸，去思考我要用什麼策略、丟什麼樣的球種。」

