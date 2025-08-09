晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》台鋼大聯盟級強投那瑪夏報到！ 石萬金道別球隊

2025/08/09 15:50

台鋼雄鷹今天宣布，洋投那瑪夏（Dinelson Lamet）於今日抵達台灣。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹今天宣布，洋投那瑪夏（Dinelson Lamet）於今日抵達台灣。（台鋼雄鷹提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹今天宣布，洋投那瑪夏（Dinelson Lamet）於今（9）日抵達台灣，來到澄清湖棒球場與新隊友碰面。而球隊戰力調整上，具大聯盟資歷的石萬金（Spenser Watkins）因表現狀況，近日將遭註銷註冊。

台鋼雄鷹球團公告表示，石萬金本季15場登板都是先發，戰績4勝7敗，共投75.2局，防禦率5.11，是今年台鋼雄鷹第2年一軍賽季，跟著團隊自開季以來一同奮戰洋投。

如今因球隊戰力調整，球團將於近日註銷註冊，石萬金將於明（10）天離開台灣，他獻上祝福：「致我的隊友，祝福你們身體健康，職業生涯一切順利！我始終珍惜在漫長賽季磨練中與隊友所建立情誼，這些將無可取代。我希望在場內外都曾為各位帶來啟發與收穫。我會想念你們，也期待見證你們未來成就！」他也對球迷表達感謝：「致球迷，感謝你們始終如一支持，帶給球隊力量與熱情，我們每一天都深深感受！從小禮物到每次合影，都是伴隨我返鄉珍貴回憶，我真切感受到你們對我的愛與關懷，謝謝你們！」

台鋼雄鷹目前下半季戰績9勝7敗2和、0.563勝率暫居第2，全年戰績39勝37敗2和、0.513勝率暫居第3。為強化投手戰力，日前宣布簽下新洋投那瑪夏（Dinelson Lamet），他於今（9）日抵達台灣，並來到澄清湖棒球場與新隊友碰面。

石萬金近日將遭註銷註冊。（台鋼雄鷹提供）石萬金近日將遭註銷註冊。（台鋼雄鷹提供）

