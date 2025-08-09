世運武術》「整個人當機…」 孫家閎強忍悲痛作戰拿第4

孫家閎太極全能拿第4。（中華奧會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025成都世界運動會，台灣隊在武術套路的征程於今日畫下句點，孫家閎在男子太極拳、太極劍全能項目名列第4，而劉菖閔在男子南拳、南棍全能斬獲1銅，也是代表團首面獎牌。

孫家閎是2021成都世大運太極拳金牌，2024年世界盃太極劍金牌，這次重返成都肩負奪牌希望，但他說：「我沒想過誰的期望，我對自己期望是最高的！」他在太極拳項目名列第2，9日的太極劍項目第二順位出場，拿下9.710分，總分19.473拿下男子套路第四名。

此次孫家閎也是強忍悲痛出賽，他透露，禮拜五結束開幕典禮返回選手村後，收到爺爺過世的消息，「整個無法走路，整個人當機。」一直到出賽前一天，孫家閎坦言自己還不是很願意相信，於是帶著爺爺的照片一起出賽，希望爺爺與自己同在。

對於沒能站上頒獎台，孫家閎認為，表現可以再更好，「出現了一點小小的失誤，體能消耗大的時候呼吸就會亂，就容易出現失誤，這是我在這狀態下最好的發揮了！」

「我覺得故事未完！」孫家閎表示，雖然不確定下一站是什麼比賽，但沒有鬆口這是否是自己最後一戰。

台灣代表團此次武術套路派出3名選手參戰，劉菖閔獲銅牌，孫家閎第4，女子太極拳／太極拳全能劉佩勳則以第6名作收。

