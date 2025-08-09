晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》王維中眼中的鄧愷威 「比2023年經典賽好很多」

2025/08/09 16:23

王維中。（記者林正堃攝）王維中。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕效力舊金山巨人的台灣右投鄧愷威，今天對國民中繼5局無失分拿下生涯首勝，相隔2513天再有台灣投手在大聯盟拿下勝投，上1勝已是2019年9月7日，當時效力海盜的王維中對紅雀中繼0.2局無失分奪勝。

王維中表示，他有看今天鄧愷威比賽精華影片，球路很有尾勁，滑球和伸卡球都投得很棒，打者很難猜測球路，「我還記得當年在大聯盟拿到生涯首勝，是在7月4日美國國慶日當天，隊友慶祝的方式是把我放進推車，然後一路推著走，他們再把酸黃瓜醬和不知道什麼醬、什麼粉撒在我身上，什麼味道都有，黏黏的，今天看到鄧愷威拿到首勝，我就想到他應該也會被隊友這樣慶祝，大聯盟都是這樣歡慶首勝投手。」

王維中透露，2023年經典賽在國家隊才認識鄧愷威，現在的他投球比當時好很多，今年鄧愷威在在3A投得很好，所以才得到上大聯盟的機會，這一勝是好的開始，相信未來他會愈來愈好。

味全龍總教練葉君璋今天沒有看鄧愷威比賽，但有看上一場先發轉播，葉總認為，鄧愷威的滑球很強，非常強，直球會上竄，就像以前曾砸過他的La new熊洋投萊特，球很會跑。

鄧愷威。（法新社）鄧愷威。（法新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中