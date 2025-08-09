中職》王維中眼中的鄧愷威 「比2023年經典賽好很多」

王維中。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕效力舊金山巨人的台灣右投鄧愷威，今天對國民中繼5局無失分拿下生涯首勝，相隔2513天再有台灣投手在大聯盟拿下勝投，上1勝已是2019年9月7日，當時效力海盜的王維中對紅雀中繼0.2局無失分奪勝。

王維中表示，他有看今天鄧愷威比賽精華影片，球路很有尾勁，滑球和伸卡球都投得很棒，打者很難猜測球路，「我還記得當年在大聯盟拿到生涯首勝，是在7月4日美國國慶日當天，隊友慶祝的方式是把我放進推車，然後一路推著走，他們再把酸黃瓜醬和不知道什麼醬、什麼粉撒在我身上，什麼味道都有，黏黏的，今天看到鄧愷威拿到首勝，我就想到他應該也會被隊友這樣慶祝，大聯盟都是這樣歡慶首勝投手。」

請繼續往下閱讀...

王維中透露，2023年經典賽在國家隊才認識鄧愷威，現在的他投球比當時好很多，今年鄧愷威在在3A投得很好，所以才得到上大聯盟的機會，這一勝是好的開始，相信未來他會愈來愈好。

味全龍總教練葉君璋今天沒有看鄧愷威比賽，但有看上一場先發轉播，葉總認為，鄧愷威的滑球很強，非常強，直球會上竄，就像以前曾砸過他的La new熊洋投萊特，球很會跑。

鄧愷威。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法