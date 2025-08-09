晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

羽球世錦賽》將重回巴黎奧運奪金幸運地 王齊麟：會馬上拍照傳給李洋

2025/08/09 16:30

王齊麟出席《為自己停一拍 讓愛羽你同行》公益活動。（記者盧養宣攝）王齊麟出席《為自己停一拍 讓愛羽你同行》公益活動。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025年世界羽球錦標賽將在8月25日在法國巴黎登場，王齊麟在巴黎奧運締造男雙2連霸，屆時將重返奪金幸運地，他表示，屆時自己應該會很感慨，「第一件事就是拍照傳給李洋。」

王齊麟去年在巴黎奧運和李洋攜手締造羽球男雙2連霸，李洋退休後，他改和22歲好手邱相榤搭檔，兩人今年在超級300系列台北羽球公開賽封王，不過近期印尼公開賽、日本公開賽和中國公開賽都無緣16強，連3站一輪遊。

王齊麟今出席公益活動談及近況表示，21號將出發法國參加世錦賽，近期就是針對體能、技術持續訓練，也希望不要讓傷勢影響比賽，「手肘、髖部都有舊傷，就是努力跟傷痛做朋友，我們有非常專業的防護員，所以應該不用擔心。」

今年世錦賽將在巴黎奧運羽球項目的場館愛迪達體育館舉行，正是去年王齊麟和李洋締造歷史的地方，王齊麟坦言，屆時踏進場館應該會相當感慨，「我去的第一件事應該就是拍照傳給李洋，跟他說我們一年前在這裡一起奪冠，雖然這次是跟新的搭檔一起來，但我相信他都有持續關注我的比賽，持續給我意見和力量，所以還是有一起奮鬥的感覺。」

王齊麟。（記者盧養宣攝）王齊麟。（記者盧養宣攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中