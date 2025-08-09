羽球世錦賽》將重回巴黎奧運奪金幸運地 王齊麟：會馬上拍照傳給李洋

王齊麟出席《為自己停一拍 讓愛羽你同行》公益活動。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025年世界羽球錦標賽將在8月25日在法國巴黎登場，王齊麟在巴黎奧運締造男雙2連霸，屆時將重返奪金幸運地，他表示，屆時自己應該會很感慨，「第一件事就是拍照傳給李洋。」

王齊麟去年在巴黎奧運和李洋攜手締造羽球男雙2連霸，李洋退休後，他改和22歲好手邱相榤搭檔，兩人今年在超級300系列台北羽球公開賽封王，不過近期印尼公開賽、日本公開賽和中國公開賽都無緣16強，連3站一輪遊。

王齊麟今出席公益活動談及近況表示，21號將出發法國參加世錦賽，近期就是針對體能、技術持續訓練，也希望不要讓傷勢影響比賽，「手肘、髖部都有舊傷，就是努力跟傷痛做朋友，我們有非常專業的防護員，所以應該不用擔心。」

今年世錦賽將在巴黎奧運羽球項目的場館愛迪達體育館舉行，正是去年王齊麟和李洋締造歷史的地方，王齊麟坦言，屆時踏進場館應該會相當感慨，「我去的第一件事應該就是拍照傳給李洋，跟他說我們一年前在這裡一起奪冠，雖然這次是跟新的搭檔一起來，但我相信他都有持續關注我的比賽，持續給我意見和力量，所以還是有一起奮鬥的感覺。」

王齊麟。（記者盧養宣攝）

