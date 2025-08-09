游泳》97歲最強阿嬤唐成瑤勇奪金牌 世界大師錦標賽創大會紀錄

唐成瑤勇奪金牌。（我國泳協提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕新加坡舉行的2025年世界游泳大師錦標賽（2025 World Aquatics Masters Championships），台灣隊「最強阿嬤」唐成瑤傳回捷報！女子95至99歲級100公尺蛙式勇奪金牌，同時刷新大會紀錄。

本屆賽事由我國游泳協會組團參與，分別由男子隊長許自雄、女子隊長劉菊美帶領，其中97歲的唐成瑤，不但是此次年紀最長的國手，也是女子95-99歲級100蛙唯一參賽泳將。這位來自台灣的「最強阿嬤」寶刀未老，前50公尺游出2分36秒95、壓軸50公尺3分07秒55，總計5分44秒50完賽，不但締造世界游泳大師錦標賽該組別新猷，非凡毅力與熱情更贏得現場觀眾以及各國選手掌聲肯定。

請繼續往下閱讀...

今年10月將滿98歲的唐成瑤，定居南台灣恆春10年，從小4歲開始學習游泳，多年來曾挑戰日月潭、旗津等地開放水域，先前5月雙北世壯運她一戰成名，「水陸雙棲」包辦田徑及游泳共5面金牌 ，如今遠征新加坡又在世界游泳大師錦標賽高齡組別再創佳績，樂得她賽後說：「運動不分年齡，活到老要動到老，希望一路游到成為百歲人瑞。」

唐成瑤勇奪金牌。（我國泳協提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法