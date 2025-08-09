晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

游泳》97歲最強阿嬤唐成瑤勇奪金牌 世界大師錦標賽創大會紀錄

2025/08/09 16:39

唐成瑤勇奪金牌。（我國泳協提供）唐成瑤勇奪金牌。（我國泳協提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕新加坡舉行的2025年世界游泳大師錦標賽（2025 World Aquatics Masters Championships），台灣隊「最強阿嬤」唐成瑤傳回捷報！女子95至99歲級100公尺蛙式勇奪金牌，同時刷新大會紀錄。

本屆賽事由我國游泳協會組團參與，分別由男子隊長許自雄、女子隊長劉菊美帶領，其中97歲的唐成瑤，不但是此次年紀最長的國手，也是女子95-99歲級100蛙唯一參賽泳將。這位來自台灣的「最強阿嬤」寶刀未老，前50公尺游出2分36秒95、壓軸50公尺3分07秒55，總計5分44秒50完賽，不但締造世界游泳大師錦標賽該組別新猷，非凡毅力與熱情更贏得現場觀眾以及各國選手掌聲肯定。

今年10月將滿98歲的唐成瑤，定居南台灣恆春10年，從小4歲開始學習游泳，多年來曾挑戰日月潭、旗津等地開放水域，先前5月雙北世壯運她一戰成名，「水陸雙棲」包辦田徑及游泳共5面金牌 ，如今遠征新加坡又在世界游泳大師錦標賽高齡組別再創佳績，樂得她賽後說：「運動不分年齡，活到老要動到老，希望一路游到成為百歲人瑞。」

唐成瑤勇奪金牌。（我國泳協提供）唐成瑤勇奪金牌。（我國泳協提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中