中職》兄弟新洋投柯威士、韋禮加下週有望開箱 平野：沒多少時間了！

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟於七月底簽下柯威士、韋禮加兩位新洋投，韋禮加日前在屏東基地的自辦比賽上場，柯威士昨天也首次進牛棚練投，總教練平野惠一表示，礙於「831洋將註冊期限」將至，不排除下週讓其中一位直接在一軍開箱，「因為沒有多少時間了。」

平野指出，韋禮加上週已經在二軍自辦比賽上場，因為遇到下雨，才投10幾球完成1局，然後改在室內投Live BP，教練團雖然看過影片，畢竟用球數實在太少，Live BP在室內進行與實戰完全不同，很難做為評估的參考。

柯威士於八月初抵台，昨天在洲際進牛棚練投，平野表示，柯威士只是輕鬆投，用球數很少，距離前次實戰已經有一個月，狀態基本上也是未知，加上今年在韓職成績不是很好，還要與投手教練討論後續安排，「如果可以，還是盡量要看到實戰。」

平野認為，如果新洋投沒調整好就升上一軍，對選手與球隊都不見得是好事，但目前是比較困難的時期，距離「831大限」只剩三週，球隊必須趕快做出決定，是讓選手調整到一定程度，還是直接用一軍的比賽去試，不容易找到平衡點，「可能的話，下週就會登錄一位，慢的話是下下週。」

