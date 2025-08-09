MLB》鄧愷威滿壘拆彈 讓國民代理教頭大嘆：以為至少拿2、3分...

鄧愷威。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人台灣旅美投手鄧愷威今天中繼5局無失分，幫助巨人以5比0擊敗華盛頓國民，鄧愷威收下旅美生涯首勝，其中第5局化解無人出局滿壘危機最為關鍵。國民隊代理教頭開羅（Miguel Cairo）坦言，以為第5局至少能拿2、3分。

鄧愷威今從第2局中繼登板，第5局丟1保送、被敲2安，讓國民隊無人出局攻佔滿壘。鄧愷威先用92.6英哩的伸卡球讓國民打者特納（José Tena）敲一壘滾地球，巨人明星一壘手德弗斯（Rafael Devers）接球傳本壘封殺。接著鄧愷威用82.7英哩的曲球，讓國民打者楊恩（Jacob Young）敲游擊滾地球形成雙殺，化解無人出局滿壘危機。

請繼續往下閱讀...

此戰鄧愷威後援5局用64球中有42顆好球，被敲3安，沒有失分，賞4次三振、丟1次保送，賽後防禦率為5.40，鄧愷威收下旅美生涯首勝。

「我們必須做好這些細節才能贏球。」開羅受訪談到第5局0出局滿壘未得分時表示，「就這麼簡單，我們攻佔滿壘、0出局。結果是滾地球、滾地球，那至少應該可以拿2、3分。所以我們必須做好細節。」

國民隊輸球後，近10戰吞8敗，目前以45勝70敗排國家聯盟東區墊底，同時也是國家聯盟第二差的戰績，僅優於洛磯的30勝85敗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法