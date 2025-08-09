羽球》2金之間歷經嚴重低潮 王齊麟：尋求支持的力量很重要

王齊麟（左）、帕運羽球國手蔡奕琳出席《為自己停一拍 讓愛羽你同行》公益活動。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕王齊麟和李洋去年在巴黎奧運締造羽球男雙2連霸，寫下空前歷史，但兩人在東京奧運奪下首金後，曾歷經嚴重低潮，王齊麟今現身公益活動，鼓勵大家在遇到困難時別忘了對外尋求幫助與支持。

三商美邦人壽與罕見疾病基金會今攜手舉辦《為自己停一拍 讓愛羽你同行》公益活動，邀請王齊麟和帕運羽球國手蔡奕琳出席，陪伴照護者一同揮拍，體驗打羽球的樂趣，在揮汗之間暫時放下日常壓力，感受難得的喘息空間。

王齊麟今在活動分享自己在東京奧運奪金後，反而陷入很長的低潮，「奪金後我對自己有很大的期待，但三年只拿到一個冠軍，有時候覺得自己快撐不住了，無法達到期許，有滿滿負面的能量，但很感謝身邊的家人朋友陪伴我走過這段低潮。」

王齊麟表示，除希望能勉勵大家在遇到困難時不要放棄，經歷低潮時也不要忘了對身邊的人傾訴，「他們會給你很大的力量，陪你度過這段低潮。」

帕運羽球國手蔡奕琳今也到場指導小小病友，她在今年6月榮獲2025年總統教育獎，也以自身經驗分享，「就算今天只比昨天多飛一點點，也是在往前進。」勉勵大家相信自己的力量，一步步朝理想邁進。

