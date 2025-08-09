中職》從短槍蛻變成大砲 林政華揭密！

樂天桃猿林政華昨天敲出陽春全壘打。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年球季以前，樂天桃猿小將林政華從未在一軍開轟，二軍生涯也只有2轟，昨他再度開砲，本季已累計8發全壘打，超越林立獨居樂天最多轟打者，長打率4成88則大幅超越去年的3成17，從短槍蛻變成大砲，樂天首席兼打擊教練曾豪駒說，「原本預期今年政華會有5轟，沒想到現在已經8轟了，有些超乎預期。」

樂天總教練古久保健二表示，林政華狀況非常好，長打提升主要是沒有揮大棒，能確實擊球並掌握打擊節奏，昨天這一轟就沒有很出力，揮擊動作做得很完整，節奏也做得很好。

請繼續往下閱讀...

全壘打產量激增，林政華坦言沒想過能轟出這麼多全壘打，他透露，去年接受二軍總教練陳彥夆的建議，透過重量訓練強化下盤力量，同時更懂得運用下半身力量去帶動全身擊球，今年曾豪駒教練修正他的打擊機制，透過完整揮擊，擊球率和品質都提升，以往打擊力量是死的，現在揮擊更有彈性，收放自如。

林政華蛻變成大砲，但腳程不錯的他，本季指發動4次盜壘、成功3次，他直言，由於經驗不足，加上怕失敗，也不太會抓投手的投球節奏，所以不太敢跑，教練和學長有跟他說可以多跑，這是自己要去克服的難題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法