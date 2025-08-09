晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》從短槍蛻變成大砲 林政華揭密！

2025/08/09 17:06

樂天桃猿林政華昨天敲出陽春全壘打。（資料照，記者陳志曲攝）樂天桃猿林政華昨天敲出陽春全壘打。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年球季以前，樂天桃猿小將林政華從未在一軍開轟，二軍生涯也只有2轟，昨他再度開砲，本季已累計8發全壘打，超越林立獨居樂天最多轟打者，長打率4成88則大幅超越去年的3成17，從短槍蛻變成大砲，樂天首席兼打擊教練曾豪駒說，「原本預期今年政華會有5轟，沒想到現在已經8轟了，有些超乎預期。」

樂天總教練古久保健二表示，林政華狀況非常好，長打提升主要是沒有揮大棒，能確實擊球並掌握打擊節奏，昨天這一轟就沒有很出力，揮擊動作做得很完整，節奏也做得很好。

全壘打產量激增，林政華坦言沒想過能轟出這麼多全壘打，他透露，去年接受二軍總教練陳彥夆的建議，透過重量訓練強化下盤力量，同時更懂得運用下半身力量去帶動全身擊球，今年曾豪駒教練修正他的打擊機制，透過完整揮擊，擊球率和品質都提升，以往打擊力量是死的，現在揮擊更有彈性，收放自如。

林政華蛻變成大砲，但腳程不錯的他，本季指發動4次盜壘、成功3次，他直言，由於經驗不足，加上怕失敗，也不太會抓投手的投球節奏，所以不太敢跑，教練和學長有跟他說可以多跑，這是自己要去克服的難題。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中