體育 棒球 中職

中職》看到鄧愷威大聯盟首勝 葉君璋再提「溺水論」

2025/08/09 17:38

味全龍總教練葉君璋。（記者林正堃攝）味全龍總教練葉君璋。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍總教練葉君璋日前談到鄧愷威曾提出「溺水論」，今天鄧愷威以中繼5局無失分拿下大聯盟生涯首勝，葉總笑說，「現在有看到他的頭浮出水面了。」

日前葉總表示，「鄧愷威是對自己很有信心的選手，當你真的身處在大聯盟競爭時，就像那種在海底往水平面看，明明覺得自己很會游泳，卻還是會有不安的感覺。」葉總甚至用「你有溺水過嗎？」去試著描述在大聯盟競爭時的掙扎和不安感，直言必須心態要夠強，並認為這是鄧愷威現階段最大的課題。

今天賽前媒體再度詢問葉總關於鄧愷威的表現，葉總笑說，「他現在頭已經浮上水面了，哇！ 原來是這種感覺。」葉總認為，鄧愷威具備在大聯盟生存的武器，但能不能在大聯盟待得長久，關鍵還是在心理，鄧愷威投得好不好不在於打者，而是在於他自己，如果可以控制好情緒就能投好，如果情緒無法穩定就會表現不穩，投不好不是人家打垮他，而是自身情緒不穩投倒了，2023年經典賽就是這樣子。

日前胡金龍受訪時曾提到，在大聯盟生存非常困難，畢竟力量和身體素質都和美國、拉丁美洲球員有差異，當年在大聯盟打拚，自己拚的全身是傷都不敢跟教練講，因為一講就沒機會了。

葉總以過去在小聯盟擔任教練多年的所見所聞分析，他認為，每年休賽季有5個月的時間，拉丁美洲球員大概休1個禮拜就去打比賽，台灣球員幾乎都是返國休息再進行自主訓練，一來一往就差了數十場比賽經驗，等到隔年春訓拉丁美洲球員還處於比賽熱機階段，春訓剛開跑馬上就進入狀況，台灣球員還要慢慢調整才能進入狀況，這就是差別所在。

鄧愷威。（路透）鄧愷威。（路透）

